Старое авто за бесценок, навязки в нагрузку: что скрывает схема Trade-In

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Схема трейд-ин вроде бы звучит красиво: привёз старую машину в салон — уехал на новой, сэкономив на разнице. Всё просто, быстро и без лишней мороки. Но в реальности за удобством часто скрываются подводные камни, о которых дилеры предпочитают не говорить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Сначала всё выглядит заманчиво: машину проверяют, оценивают, и предлагают скидку на новую. Ты избавляешься от старого авто без объявлений, переписки с "перекупами" и покатушек с сомнительными покупателями. Казалось бы — мечта.

Но за это удобство ты платишь. И не символически. Дилер может занизить цену твоего автомобиля на 20-30% от реальной рыночной стоимости, а предложенная скидка на новый авто эту разницу не перекроет. Ты просто теряешь деньги — тихо и официально.

Есть и другие неудобства. Обращаясь в конкретный автосалон, ты оказываешься привязан к одной марке и ограниченному выбору. Если ты хотел взять б/у машину повыше классом — трейд-ин тебе не подойдёт. Здесь работают только по схеме "старое в зачёт — новое на выход".

И не стоит забывать, что отдел трейд-ин — это те же перекупщики, только в костюмах и с бейджиками. Их задача — заработать на тебе, а не решить твои проблемы. Часто тебе ещё и "в нагрузку" предложат навязанные допы, страхование, кредит — и всё это под видом выгодной сделки. На выходе оказывается, что ты купил машину дороже, чем рассчитывал, а старую отдал почти даром.

Трейд-ин — это не зло. Но прежде чем соглашаться, проверь реальную рыночную цену своей машины, посчитай, сколько ты теряешь и сравни с тем, что предлагают на вторичке. Иногда проще самому продать старую, а на вырученные деньги выбрать авто без посредников и "схем".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

