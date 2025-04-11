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ТОП-5 самых живучих тракторных двигателей СССР

Авто

Советский трактор — это не просто машина, а символ трудолюбия и надёжности. На них пахали, сеяли, тянули сани, возили сено, картошку, лес.

Распыление пестицидов весной
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распыление пестицидов весной

И всё это — в грязи, морозах и без капремонта по 20 лет. А сердце каждого такого бойца — двигатель, проверенный временем, морозом и соляркой.

Вот 5 самых живучих тракторных моторов СССР, которые до сих пор рычат на просторах полей и деревень.

1. Д-240 — легенда МТЗ-80

Объём: 4.75 л. Мощность: 80 л. с. 4-тактный дизель.

Почему живучий: простой, как сапог. Надёжный, как гвоздь. Работает даже на плохой солярке, не боится перегрева и мороза.
Механики говорят: "Если у тебя Д-240 и две руки — у тебя всегда будет работа".

2. СМД-14 — двигатель для ХТЗ и Т-150

Объём: 6.15 л. Мощность: до 150 л. с. 6 цилиндров.

Почему живучий: создавался как "советский дизель для всего". Пашет годами, легко чинится, терпит грубость, грязь и перегрузки.

ХТЗ-150 с СМД-14 в поле — как танк на асфальте.

3. Д-65 — надёжность Т-40

Объём: 4.2 л. Мощность: 50-60 л. с.

Почему живучий: мотор для "народного" трактора Т-40.
Тащил прицепы, тянул сани, мотал косилки — и всё это на честном слове и дизеле. До сих пор работает на фермах.

 

4. ЯМЗ-236 — сила от Ярославля

Объём: 11.15 л. Мощность: 180-240 л. с. V-образный, 6-цилиндровый.

Почему живучий: этот мотор ставили на тяжёлую артиллерию и "Кировцы" (К-700). Настоящий монстр.
Может работать без масла, если сильно надо. Умеет рычать, как ураган, и тащить, как два танка.

5. Д-54 — мотор ветерана Т-54/Т-74

Мощность: 54-75 л. с. Надёжность — почти танковая.

Почему живучий: ранний, грубый, но выносливый дизель. Работал на самых первых послевоенных тракторах. До сих пор запускается в деревнях с помощью факела или паяльной лампы.

Советские тракторные моторы — это техника на века.
Они не ломались — они просто уставали.
И даже сегодня, в 21 веке, в поле можно услышать знакомый утробный рык Д-240 или СМД.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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