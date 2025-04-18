Сверлил катализатор — теперь сверлю мотор: народные лайфхаки в деле

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Катализатор в машине - деталь не из дешёвых, и когда приходит время его менять, некоторые водители решают схитрить. Вместо того чтобы поставить новый или хотя бы заменить на пламегаситель, берут дрель и делают в катализаторе дырку, чтобы мотору якобы дышалось легче. Но за такую "экономию" потом приходится платить — и немало.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Когда катализатор начинает забиваться сажей и нагаром, двигатель теряет тягу, растёт расход топлива и появляются ошибки. Да, нейтрализатор создаёт небольшое сопротивление, но оно заложено производителем и никак не мешает работе нормального мотора. Всё, что нужно - вовремя менять деталь, когда она уже отслужила своё.

А вот сверление - это ловушка. При работе сверла образуются пыль и мелкая стружка, которые могут попасть прямо в двигатель. Даже если кажется, что ты всё аккуратно очистил, частички могут задержаться в выхлопной системе. Попадут в цилиндры — и всё: задиры, потеря компрессии, капитальный ремонт. И уже не важно, зачем ты вообще всё это затеял.

Пламегаситель - альтернатива подешевле, но и он требует перепрошивки блока управления, чтобы не выскакивали ошибки. А нормальный новый катализатор — это, конечно, дорого, но это безопасность и спокойствие, особенно если предстоит техосмотр.

Так что если катализатор забился - сверлить его — точно не выход. Последствия могут быть хуже, чем если бы ты его просто выкинул.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

