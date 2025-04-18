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Рывки, детонация и подёргивания: как топливо медленно убивает двигатель

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Авто

Некоторые водители убеждены: залил бензин — и катайся хоть всю жизнь. Очищать что-то в моторе? Зачем, ведь всё же работает! Но спустя всего несколько тысяч километров такая беспечность начинает бить по карману — и дело вовсе не в пробеге, а в грязных форсунках и клапанах.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Когда двигатель новый, он многое прощает. Но со временем внутри начинают скапливаться отложения — особенно, если ты заливаешь некачественный бензин. При высоких температурах такой бензин выделяет агрессивные соединения, которые оседают в виде налёта. Результат - грязные форсунки, которые вместо точного распыла топлива плюют в цилиндры струёй. Это вызывает детонацию, перебои в зажигании и рывки на разгоне.

А что с клапанами? Они покрываются тем же налётом, начинают хуже открываться и закрываться. Итог - сбой в газораспределении и перегрузка цилиндропоршневой группы. Если ничего не делать, последствия — вплоть до капитального ремонта.

Что делать? Во-первых, очистка двигателя каждые 60 000 км — с помощью ультразвука в нормальном сервисе. Это помогает вернуть нормальную работу даже сильно загрязнённым форсункам.

Во-вторых, заправляйся на проверенных АЗС. Брендовые станции используют топливо с моющими присадками. Это не маркетинг: такие составы действительно помогают держать систему в чистоте.

Есть и третий способ - добавки в бак. Да, это та самая автохимия, к которой многие относятся скептически. Но если использовать её регулярно и по инструкции, она помогает поддерживать чистоту топливной системы между основными обслуживанием.

А ещё не забывай хотя бы пару раз в неделю разгонять мотор на трассе. Высокие обороты помогают "прочищать" клапаны и выводить лишние отложения.

И да - если машина долго стоит без движения, не забудь добавить стабилизатор топлива. Это предотвратит заедание клапанов и засорение системы после простоя.

Мотор — не любит лень. Не чистишь вовремя — готовься платить.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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