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Вся правда об аккумуляторах из магазина: почему они умирают быстрее

1:55
Авто

Многие водители замечают странную вещь: аккумулятор, купленный в магазине, через пару лет уже просится на свалку, в то время как родная заводская батарея честно отрабатывает 4-5 лет, а то и больше. В чём подвох?

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Оказывается, аккумуляторы, которые устанавливаются на заводе, проходят строгий отбор. Производитель работает с поставщиком по чётко прописанным контрактам, и если батарея не соответствует заявленным стандартам — её просто не допустят до конвейера. Перед установкой АКБ тестируют в инженерных лабораториях, проверяя по множеству параметров. Поэтому у "родной" батареи шанс оказаться надёжной — куда выше.

Теперь — к тем, что покупаются "вторым кругом". В рознице всё иначе: контроль слабее, транспортировка и хранение хуже, а сроки лежания на складе могут исчисляться месяцами. Иногда аккумулятор продаётся уже частично разряженным, и ты этого даже не замечаешь — до первого холода.

В премиальных авто ситуация усугубляется: куча электроники, электронные ручки, доводчики, камеры, преднагрев сидений — всё это активно "ест" заряд. И, как ни парадоксально, дешёвые машины порой щадят АКБ больше, чем люксовые модели.

Почему не делают супердолговечные аккумуляторы? Ответ прост: экономика. Средний срок жизни авто в Европе — 5-8 лет. Батарея на 10 лет — это дорого, тяжело и просто невыгодно производителю.

Если хочешь взять аккумулятор с запасом по ресурсу, смотри в сторону EFB и AGM-технологий. Первые служат до 5 лет, вторые — до 8 лет, но и стоят заметно дороже. AGM — отличный выбор, если у тебя авто с системой "старт-стоп" и большим количеством потребителей. Главное — не экономить на мелочах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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