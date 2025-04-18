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Пена, струя и разводы: как помыть машину правильно и не испортить ЛКП

Авто

Мойки самообслуживания сегодня на каждом углу - дёшево, быстро и вроде бы удобно. Но не все водители знают, как правильно пользоваться "Керхером", чтобы не навредить лакокрасочному покрытию и не тратить зря время.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Первый и самый распространённый миф: сначала сбить грязь струёй под давлением, а потом нанести пену. На практике — это одна из самых частых ошибок. Давление на таких мойках может доходить до 180 бар, а если машина недавно была после покраски — особенно с неоригинальной краской — рискуешь просто смыть слой ЛКП.

Поэтому начинать нужно с пены. И не просто плюнуть из пистолета, а наносить снизу вверх, медленно, с равномерным движением. Это даёт плотное покрытие и даёт пене шанс задержаться на кузове, а не стекать сразу же, как после предварительного облива водой. Оставь пену на 2-3 минуты — пусть работает.

Смывать пену нужно водой умеренной температуры. Не кипятком и не ледяной водой — оба варианта вредны для лака. И обязательно сверху вниз: крыша, боковины, пороги.

На последнем этапе лучше выбрать деминерализованную воду — такая опция есть почти на каждой мойке. Она не оставляет разводов, и можно обойтись без тряпки, что особенно важно, если не хочешь поцарапать кузов микроскопической пылью. Водосгон — отличное решение для удаления остатков воды.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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