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Мопед — когда педали, мотор и мечта соединялись в одно

1:50
Авто

Если у тебя в 70-х или 80-х был мопед, ты был не просто подростком — ты был свободным человеком.

Конаев, музей ретро-автомобилей, мопед Карпаты
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конаев, музей ретро-автомобилей, мопед Карпаты

На нём уезжали в закат, гоняли по полям, катали соседку и мечтали о настоящем "ИЖе". Мопед — это не просто техника. Это символ свободы на двух колёсах.

Что это вообще было

Мопед — это гибрид велосипеда и мотоцикла

  • Педали — крутишь, если заглох
  • Двигатель — двухтактный, с характерным "ррр-ррр”
  • Скорость — около 40 км/ч, но казалось — как у "пули"
  • Бак с бензином и мешал масло прямо в канистре — точная наука, как у химика.

Мечта деревенского пацана

Мопед был не роскошью, а желанной целью. На него копили, его собирали по запчастям, обменивали "за велик и полкуртки".

Самые популярные модели:

  • "Карпаты” — для сельских дорог
  • "Рига-13” и "Рига-22” — лёгкие и шустрые
  • "Верховина” — простая, но выносливая
  • "Дельта” — почти как мотоцикл, только легче
  • "Стелла” — с виду скромная, но быстрая.

Как с ним обращались

  • Завести — целый ритуал: рычаг, кик-старт, чуть газа, и слушаешь — завёлся или нет
  • Вечно что-то откручивалось, тарахтело, подтекало, но руки в мазуте были символом гордости
  • Мастерили всё сами: на ходу подкручивали, подставляли проволоку, стучали гаечным ключом.

Почему это было важно

Мопед давал независимость. Ты мог поехать на рыбалку, в соседнюю деревню, к девушке — и не просить "пап, подвези". Ты чувствовал: у тебя есть свой транспорт, свой маршрут, свой путь.

Сегодня всё изменилось: электросамокаты, скутеры, машины с "автоматом". Но у мопеда была душа. Он трясло, он дёргался, но он вёз тебя к мечте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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