Проблемы с двигателем: возможно, виновата крышка, которую никто не проверяет

Кто из водителей всерьёз задумывается о крышке расширительного бачка? Для большинства — это просто пластиковая "закрутка" под капотом. Но именно она может стать причиной серьёзных проблем с двигателем, если вовремя не обратить внимание.
На самом деле крышка - не просто крышка. Внутри спрятаны два клапана, каждый из которых играет свою критическую роль в системе охлаждения.
Первый - предохранительный клапан. Он активируется при запуске двигателя, позволяя охлаждающей жидкости расширяться и не мешать мотору прогреваться. Если он не работает, давление в системе скачет, а это прямой путь к перегреву.
Второй - впускной клапан. Он нужен, когда двигатель остывает: внутри системы создаётся вакуум, и в неё должен поступать воздух, чтобы компенсировать падение объёма антифриза. Не пускает воздух — жди воздушную пробку, а потом и проблемы посерьёзнее.
Что происходит, если хоть один из клапанов выходит из строя? Антифриз вытекает, появляются пробки, мотор начинает перегреваться, горит прокладка ГБЦ, и привет — дорогостоящий ремонт. Как понять, что крышка пора менять?:
Не дожидайся проблем: крышка стоит копейки, а вот перегретый мотор — уже десятки тысяч. Иногда именно такая "мелочь" становится ключевым фактором надёжности всего автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.