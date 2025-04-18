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Проблемы с двигателем: возможно, виновата крышка, которую никто не проверяет

1:51
Авто

Кто из водителей всерьёз задумывается о крышке расширительного бачка? Для большинства — это просто пластиковая "закрутка" под капотом. Но именно она может стать причиной серьёзных проблем с двигателем, если вовремя не обратить внимание.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

На самом деле крышка - не просто крышка. Внутри спрятаны два клапана, каждый из которых играет свою критическую роль в системе охлаждения.

Первый - предохранительный клапан. Он активируется при запуске двигателя, позволяя охлаждающей жидкости расширяться и не мешать мотору прогреваться. Если он не работает, давление в системе скачет, а это прямой путь к перегреву.

Второй - впускной клапан. Он нужен, когда двигатель остывает: внутри системы создаётся вакуум, и в неё должен поступать воздух, чтобы компенсировать падение объёма антифриза. Не пускает воздух — жди воздушную пробку, а потом и проблемы посерьёзнее.

Что происходит, если хоть один из клапанов выходит из строя? Антифриз вытекает, появляются пробки, мотор начинает перегреваться, горит прокладка ГБЦ, и привет — дорогостоящий ремонт. Как понять, что крышка пора менять?:

  • Дай мотору остыть и пощупай патрубки. Если они сжаты — впускной клапан не работает.
  • Прогрей двигатель до рабочей температуры. Потом осторожно приоткрой крышку бачка. Должно быть лёгкое шипение — значит, предохранительный клапан держит давление. Нет шипения — клапан мёртв.

Не дожидайся проблем: крышка стоит копейки, а вот перегретый мотор — уже десятки тысяч. Иногда именно такая "мелочь" становится ключевым фактором надёжности всего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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