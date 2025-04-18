Щелчок пистолета — бак ещё пустой: почему топливо отключается раньше времени

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Ты подъехал на заправку, вставил пистолет, нажал курок — и… щёлк! Подача топлива остановилась почти сразу. Бак при этом явно ещё не полный. Приходится снова нажимать, ловить угол, пробовать по-другому. Почему так происходит?

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

На самом деле заправочный пистолет устроен умнее, чем кажется. Внутри него нет никаких датчиков или электроники — только механика и физика. Есть специальный канал вентиляции, через который воздух поступает внутрь пистолета. Пока воздух идёт — топливо льётся. Как только воздух перестаёт поступать (потому что бак заполняется и перекрывает поток), срабатывает автоматический стоп.

Это сделано не только для удобства, но и для безопасности. Чтобы не было перелива, запаха бензина, загрязнения окружающей среды и, не дай бог, воспламенения.

Но иногда щелчок происходит слишком рано, и тут причин может быть несколько:

Пистолет вставлен под неправильным углом. Это самая частая ошибка — особенно на незнакомой заправке или в темноте.

— особенно на незнакомой заправке или в темноте. Проблемы с вентиляцией бака — засор, перегиб трубки, неисправность абсорбера. В таких случаях воздух не выходит, и система думает, что бак уже полон.

— засор, перегиб трубки, неисправность абсорбера. В таких случаях воздух не выходит, и система думает, что бак уже полон. Сам пистолет неисправен — бывает и такое, особенно на старых колонках.

— бывает и такое, особенно на старых колонках. Засорена горловина или топливный патрубок.

Важно понимать: не стоит доливать топливо после первого щелчка. Это может привести к переливу, избыточному давлению и проблемам с системой улавливания паров топлива. И уж точно не нужно нажимать курок "через силу" или сжимать его монеткой, как советуют в интернете.

Если такое происходит регулярно, особенно на разных заправках — лучше показать машину мастеру. Возможно, причина кроется в системе вентиляции бака, и решается это гораздо проще, чем потом менять сорванные клапаны.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

