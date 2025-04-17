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Спущенное колесо — не приговор, но и не шутка: когда ещё можно ехать, а когда — уже нельзя

1:38
Авто

Проколоть колесо на трассе — это всегда стресс. А если под рукой нет запаски, да ещё и шиномонтаж где-то далеко — ситуация кажется безвыходной. Но не всё так плохо: в некоторых случаях доехать всё же можно, главное — понимать риски и действовать грамотно.

Если воздух выходит медленно, и шина не сдулась полностью — это шанс. При таких проколах ещё сохраняется небольшой слой воздуха между резиной и диском, и можно попытаться добраться до ближайшего сервиса. Главное — накачать колесо по максимуму и ехать медленно, осторожно, делая регулярные остановки для подкачки.

Но если шина полностью сдулась — движение категорически запрещено. Каждый метр на пустом колесе — это не просто вред покрышке, это гарантированное разрушение корда, деформация диска и возможный пробой тормозного шланга. В итоге — не только ремонт, но и серьёзный удар по безопасности.

Самый разумный выход в этом случае — вызвать эвакуатор. Да, это дольше и дороже. Но если тебе важны колёса, подвеска и нервы — лучше не рисковать.

А что, если в багажнике лежит ремкомплект? Это может выручить, но только при небольшом проколе — например, от самореза. Если повреждение больше, боковое или с разрывом — ремкомплект не спасёт. В таких случаях временное решение может даже усугубить ситуацию. Главное правило: если нет уверенности — не ехать. Лучше задержаться, чем потом менять диск и покупать новую покрышку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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