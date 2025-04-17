Двигатель ещё бодр, но масло — уже не то: когда пора менять тип смазки

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

У большинства машин в России уже за спиной — больше сотни тысяч километров. И в этот момент у многих владельцев возникает вопрос: стоит ли менять тип моторного масла, если пробег уже внушительный?

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Если ты всё это время менял масло вовремя - скажем, раз в 7-8 тысяч километров, и мотор не испытывал перегрузок, то к 100 000 км, по сути, ничего критичного не происходит. Современные двигатели при нормальном обслуживании спокойно переживают этот рубеж. Но если ты планируешь ездить на этой машине ещё долго, пересмотреть выбор масла всё-таки стоит — в целях профилактики и продления ресурса двигателя.

Первое, что нужно проверить - это технические рекомендации производителя. Вязкость и допуски — два ключевых параметра. Они указаны в инструкции к автомобилю, и отклоняться от них без повода не стоит.

Если мотор работает тихо, расход масла в норме, никаких подтёков и шумов — переходить на более густое масло не обязательно. Для большинства двигателей подойдут 0W30 или 5W30 — особенно в климате средней полосы России. В более тёплых регионах можно рассмотреть 10W30.

А вот если появились признаки усталости — например, двигатель стал подъедать масло, шуметь или сочиться из-под прокладок, — тогда переход на чуть более вязкое масло может помочь. Главное — не переборщить. Масло не должно быть слишком густым, особенно зимой, иначе двигатель будет плохо запускаться.

И, конечно, важно определиться с типом масла: синтетика, полусинтетика или минералка. Для большинства современных моторов синтетика всё ещё лучший выбор, если нет противопоказаний.

Сегодня выбор масел в России стал уже не таким широким, как раньше. Но менее известные бренды, которые рекомендуют в проверенных сервисах, вполне заслуживают доверия — не покупать "что подешевле" с сомнительными наклейками.

Так что 100 тысяч — это не повод паниковать, но хороший момент сделать ревизию масла, оценить состояние двигателя и принять осознанное решение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

