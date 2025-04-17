Цвет бензина решал всё: забытая система, которая помогала даже без табличек

Советская эпоха у многих вызывает тёплые воспоминания: еда — вкуснее, образование — крепче, медицина — доступнее. А квартиры — вообще бесплатно. Но помимо этого, раньше был ещё один яркий, буквально, феномен — цветной бензин. Да-да, на заправках продавали топливо разных оттенков: синий, зелёный, оранжевый. И это был не дизайнерский ход.
Смысл был вполне практичный: цвет указывал на тип бензина, его октановое число и состав. Такой подход делал топливо легко узнаваемым визуально — без надписей и бирочек. Водители точно знали, что заливают.
В 60-х на АЗС можно было найти четыре основные марки: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Цены — от 60 до 95 копеек за литр. Обозначения в названиях были не случайными: "А" — это октановое число по моторному методу, "АИ" — по исследовательскому. Например, если сегодня вы заправляете АИ-92, это значит, что по исследовательскому методу у него октановое число 92, а по моторному — около 83.
Но главный герой тогдашнего топлива - тетраэтилсвинец. Это добавка, которая поднимала октановое число и защищала двигатель от детонации. Вот только вместе с этим она загрязняла воздух и отравляла всё живое. Тогда об экологии особо не задумывались, и этилированный бензин считался нормой. Именно этилированное топливо и окрашивали в разные цвета по ГОСТу — чтобы не перепутать.
Вот как выглядела система:
Позже появился и АИ-98, тоже синий, но исключительно для служебных целей и спецтехники.
Сегодня от тетраэтилсвинца отказались повсеместно. Такая добавка запрещена из-за её токсичности и несовместимости с современными двигателями. Но память о цветном бензине — это часть той самой эпохи, где даже топливо было со своим характером.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.