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Владельцы Porsche, BMW и Range Rover — под прицелом: что воруют, когда не угоняют машину

2:28
Авто

С дефицитом оригинальных запчастей в России воровство с машин снова пошло в рост. Причём речь не о самих авто, а о деталях, которые легко снять — и выгодно продать. Причём в дело идут самые жесткие методы: преступники не жалеют ни крыльев, ни кузова, лишь бы вытащить нужное.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Фары - топ-мишень, особенно у премиальных кроссоверов. В зоне риска — Porsche Cayenne, Audi Q5 и Q7, BMW X3 и X5, Volkswagen Touareg, Range Rover Sport. Чтобы добраться до оптики, злоумышленники могут буквально вырезать куски кузова, оставляя владельца с сотнями тысяч убытков.

Полиция советует не надеяться на авось: установить защитные скобы, индивидуальную маркировку фар с VIN-номером, а также не стесняться наклеек-предупреждений. Метки делают фары непривлекательными для сбыта — никто не хочет попасться на контрольной закупке.

Skoda Octavia - ещё один "хит" среди воришек. С неё фары снимаются легко и быстро, особенно если авто припарковано в тёмном дворе. Спасают металлические накладки и механические замки от брендов вроде Dragon и Fortus.

Задние фонари - особенно уязвимы у Land Rover третьего и четвёртого поколений. Их держат обычные винты, которые можно открутить любой отвёрткой за пару минут. Потому и исчезают они молниеносно.

Зеркала Mercedes и BMW - это почти отдельная криминальная ниша. Никакая защита не гарантирует сохранность, но уникальная маркировка хотя бы немного сдерживает перекупщиков, которым важно сбыть товар быстро и без лишнего шума.

Катализаторы - на вес золота. Их чаще всего срезают с гибридов и моделей Lexus. Причина проста: в составе — платина и родий, а спрос на эти элементы стабильно высокий.

Ну и, конечно, колёсные диски и резина. Особенно, если речь про новые машины на дорогой летней "обувке". Здесь помогают только секретки и видеонаблюдение — камера и болт с нестандартным ключом делают жизнь вора в разы сложнее.

Совет один: защита — это не избыточная мера, а необходимость. Если твой автомобиль из списка популярных у воров — не откладывай установку защиты до первой кражи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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