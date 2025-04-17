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Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу

1:59
Авто

Автомобилей с "автоматом" на дорогах становится всё больше, но многие водители до сих пор путаются в назначении режимов селектора. Особенно часто вопросы вызывает нейтральная передача N. Ведь это не то же самое, что нейтраль на "механике" — и неправильное использование может сократить срок службы коробки.

автоматическая коробка передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач

На механике нейтраль используют, когда надо откатиться, скатиться с горки или просто остановиться без выжима сцепления. В "автомате" такие фокусы не пройдут. Перевод в N на ходу - опасен и вредит трансмиссии. Этот режим не предназначен для движения, и переключаться на него на скорости категорически не рекомендуется.

Так зачем тогда он нужен

Во-первых, в пробках или на длинных светофорах, когда долго стоишь на месте, лучше перевести селектор в N, чем постоянно держать ногу на тормозе в режиме D или переключаться в P. Это снижает нагрузку на трансмиссию и экономит ресурс коробки.

Во-вторых, режим N нужен при буксировке. Если машина не заводится, а её надо отбуксировать до сервиса — включаешь N, и колёса свободно крутятся. Это спасает, если тягач уже подан, а эвакуатор ещё не подъехал.

Третья причина - ремонт и диагностика. При обслуживании подвески, двигателей, тормозов и самой АКПП мастеру может понадобиться свободно вращать колёса. В таких случаях селектор переводят в нейтраль — и этого достаточно, чтобы безопасно выполнять работы.

Ну и наконец, после того как закончил движение, всегда ставь селектор в режим P — особенно при парковке. Это блокирует трансмиссию, исключает откат машины и обеспечивает безопасность.

Так что нейтраль в "автомате" — это не кнопка "покататься накатом", а инструмент для конкретных задач. Пользуйся ею с умом — и коробка прослужит дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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