Повышенный расход масла — не всегда приговор: что можно сделать своими силами

Каждый мотор понемногу "ест" масло - это нормально. Но если уходит больше литра на пару тысяч километров, пора бить тревогу. Капитальный ремонт — не единственный выход. Есть способы уменьшить расход масла без серьёзного вмешательства в двигатель.

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Первым делом осмотр на утечки. Посмотри под машину и на сам мотор. Если есть подтеки или пятна — виноваты могут быть сальники, прокладки, масляный фильтр или даже пробка поддона. Такие мелочи решаются быстро, и иногда именно они "съедают" твой уровень масла.

Дальше - система вентиляции картера. Забитый маслоотделитель или клапан легко могут поднять расход и добавить проблем: нагар в цилиндрах, загрязнение клапанов, нестабильная работа мотора. Всё это лечится профилактической чисткой и заменой компонентов.

Если двигатель уже "с возрастом", и зазоры в цилиндрах стали больше — логично, что масло просачивается в камеры сгорания. В таком случае поможет переход на более густое масло. Например, с 5W-30 на 5W-40. Но будь аккуратен — зимой густое масло может усложнить холодный запуск.

Альтернативный путь - присадки. Некоторые действительно работают: уплотняют сальники, очищают маслосъемные кольца, восстанавливают эластичность резиновых деталей. Это не волшебство, но как временная мера — вполне эффективно.

Не забудь и про маслосъёмные колпачки. Они постепенно дубеют и теряют герметичность. Их замена может существенно снизить расход масла, особенно если с остальными деталями всё в порядке.

Если двигатель с турбиной - проверь уплотнения ротора. Через них масло может уходить в выхлоп или систему впуска. А это уже не только расход, но и риск для катализатора и свечей зажигания.

Так что, если мотор "жрёт" масло, не спеши на капитальный ремонт. Есть много промежуточных решений, которые реально работают и могут продлить жизнь двигателю.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

