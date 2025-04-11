Икарус — автобус СССР, который пах заграницей

Если ЛиАЗ — это про гул кардана, ПАЗик — про село, то "Икарус" был совсем другим.
Этот автобус не трясся, не ревел, не обвисал на поворотах. Он плыл по дороге, мягко, как лайнер, и внутри пахло не дизелем, а чем-то… заграничным.
Это была венгерская машина, ставшая мечтой миллионов советских пассажиров.
Советская роскошь на колёсах
Когда "Икарусы" начали массово поступать в СССР (особенно модели Ikarus 250 и 280), они сразу выделились. Длинные, красно-белые, гармошечные, с мягкими креслами и форточками — это был уровень, недоступный ни одному советскому автобусу.
Мечта междугородки
Они курсировали на дальних маршрутах: Москва-Киев, Минск-Рига, Одесса-Тбилиси. Если тебе повезло попасть в такой рейс — это был не просто проезд, а путешествие с комфортом.
Люди садились у окна, раскладывали пирожки, термосы, слушали радио, читали газеты. А автобус шёл, плавно, почти без рывков — и даже почти без запаха бензина, что было шоком после ПАЗа.
Гармошка на повороте
А Ikarus-280 — это вообще фантастика. Две секции, соединённые резиновой "гармошкой". Когда автобус входил в поворот, весь салон заворачивался вместе с ним. Дети обожали стоять именно там — в центре вселенной, где всё трясётся и скрипит. Весело, почти как аттракцион.
Почему "пах заграницей”
Сел в Икарус — будто за границей побывал. И дело было не только в дизайне. Икарусы были другими по духу.
Чище, тише, продуманнее. Даже лампочки над креслами были аккуратные, как в поезде. Он был словно гость из другого мира, который приехал нас покатать.
Сегодня "Икарусы" почти исчезли. Где-то стоят ржавые, где-то превращены в магазины на колёсах, а где-то реставрированы энтузиастами. Но в памяти многих он остаётся как самый "цивилизованный” автобус СССР. Он не был нашим, но мы его полюбили как своего.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.