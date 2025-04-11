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Икарус — автобус СССР, который пах заграницей

2:26
Авто

Если ЛиАЗ — это про гул кардана, ПАЗик — про село, то "Икарус" был совсем другим.

Автобус Ikarus-250
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автобус Ikarus-250

Этот автобус не трясся, не ревел, не обвисал на поворотах. Он плыл по дороге, мягко, как лайнер, и внутри пахло не дизелем, а чем-то… заграничным.

Это была венгерская машина, ставшая мечтой миллионов советских пассажиров.

Советская роскошь на колёсах

Когда "Икарусы" начали массово поступать в СССР (особенно модели Ikarus 250 и 280), они сразу выделились. Длинные, красно-белые, гармошечные, с мягкими креслами и форточками — это был уровень, недоступный ни одному советскому автобусу.

  • Обивка сидений — не дерматин, а мягкая ткань
  • Внутри было просторно, чисто и светло
  • Даже водитель сидел как капитан корабля, ни как в ПАЗике — на табурете.

Мечта междугородки

Они курсировали на дальних маршрутах: Москва-Киев, Минск-Рига, Одесса-Тбилиси. Если тебе повезло попасть в такой рейс — это был не просто проезд, а путешествие с комфортом.

Люди садились у окна, раскладывали пирожки, термосы, слушали радио, читали газеты. А автобус шёл, плавно, почти без рывков — и даже почти без запаха бензина, что было шоком после ПАЗа.

 

Гармошка на повороте

А Ikarus-280 — это вообще фантастика. Две секции, соединённые резиновой "гармошкой". Когда автобус входил в поворот, весь салон заворачивался вместе с ним. Дети обожали стоять именно там — в центре вселенной, где всё трясётся и скрипит. Весело, почти как аттракцион.

Почему "пах заграницей”

Сел в Икарус — будто за границей побывал. И дело было не только в дизайне. Икарусы были другими по духу.
Чище, тише, продуманнее. Даже лампочки над креслами были аккуратные, как в поезде. Он был словно гость из другого мира, который приехал нас покатать.

Сегодня "Икарусы" почти исчезли. Где-то стоят ржавые, где-то превращены в магазины на колёсах, а где-то реставрированы энтузиастами. Но в памяти многих он остаётся как самый "цивилизованный” автобус СССР. Он не был нашим, но мы его полюбили как своего.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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