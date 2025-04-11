Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта

Советский автоспорт — это не только ралли и "джипы по грязи".
Кольцевые гонки были тем самым адреналином, который зажигал моторы, толпы на трибунах и мечты молодых гонщиков. От первых любительских стартов до профессиональных чемпионатов — всё начиналось с энтузиазма и запаха бензина.
Как всё начиналось
В послевоенные годы гонки на кольце казались чем-то почти западным. Но уже к 50-м в Москве, Ленинграде и Киеве начали появляться самодельные болиды, собранные из деталей "Победы", ГАЗ-51 и даже танков.
Первое соревнование по кольцевым гонкам прошло в 1950 году в Москве, на трассе у стадиона "Динамо". Тогда это было что-то среднее между шоу и инженерным экспериментом.
Трассы, болиды и легенды
Один из любимых форматов — кольцевые гонки по льду!
Автомобили с шипованными шинами мчались по замёрзшим озёрам на грани заноса. Это был чистый драйв и мужество.
Переход в спорт
К 70-м СССР уже имел официальные чемпионаты по кольцевым гонкам, с допусками, нормативами и профи из ДОСААФ.
Появлялись инженеры, которые на базе ВАЗов строили настоящие гоночные автомобили. Технику отправляли даже в соцстраны — в Польшу, ГДР, Чехословакию, на международные турниры.
Чем это было особенным
Кольцевые гонки в СССР — это про романтику мотора, не про гламур. И пусть сейчас автоспорт стал другим, но память о том звуке мотора на старте, о запахе бензина и горячем асфальте — остаётся в сердце у тех, кто стоял у обочины трассы.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.