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Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта

Авто

Советский автоспорт — это не только ралли и "джипы по грязи".

Гонки
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гонки

Кольцевые гонки были тем самым адреналином, который зажигал моторы, толпы на трибунах и мечты молодых гонщиков. От первых любительских стартов до профессиональных чемпионатов — всё начиналось с энтузиазма и запаха бензина.

Как всё начиналось

В послевоенные годы гонки на кольце казались чем-то почти западным. Но уже к 50-м в Москве, Ленинграде и Киеве начали появляться самодельные болиды, собранные из деталей "Победы", ГАЗ-51 и даже танков.

Первое соревнование по кольцевым гонкам прошло в 1950 году в Москве, на трассе у стадиона "Динамо". Тогда это было что-то среднее между шоу и инженерным экспериментом.

Трассы, болиды и легенды

  • Машины были далеки от формулы, но выглядели дерзко: длинные носы, заниженные кузова, номера, шлемы на головах
  • Трассы прокладывали по улицам, аэродромам и даже автодромам, как в Риге и Таллине
  • Гонки на "Москвичах", "Жигулях", ЗИЛах и даже ГАЗ-21 — были свои классы и категории.

Один из любимых форматов — кольцевые гонки по льду!
Автомобили с шипованными шинами мчались по замёрзшим озёрам на грани заноса. Это был чистый драйв и мужество.

Переход в спорт

К 70-м СССР уже имел официальные чемпионаты по кольцевым гонкам, с допусками, нормативами и профи из ДОСААФ.

Появлялись инженеры, которые на базе ВАЗов строили настоящие гоночные автомобили. Технику отправляли даже в соцстраны — в Польшу, ГДР, Чехословакию, на международные турниры.

Чем это было особенным

  • Это был спорт рабочих и студентов, а не миллионеров
  • Машины собирали своими руками, в гаражах, с душой
  • Болельщики стояли на сугробах, ограждения — из шин, касс — не было
  • Победа была не за деньги, а за упорство, навыки и скорость.

Кольцевые гонки в СССР — это про романтику мотора, не про гламур. И пусть сейчас автоспорт стал другим, но память о том звуке мотора на старте, о запахе бензина и горячем асфальте — остаётся в сердце у тех, кто стоял у обочины трассы.

1-й этап чемпионата СССР по кольцевым гонкам 1961
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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