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Секрет доступных электрокаров: что происходит с аккумуляторами?

1:20
Авто

Мировой рынок электромобилей переживает масштабные изменения благодаря сразу нескольким факторам: удешевлению аккумуляторов, росту производства и активной экспансии китайских брендов.

Электромобиль Xiaomi SU7
Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Электромобиль Xiaomi SU7

Стоимость литий-ионных батарей за 2023 год снизилась на 20%, в том числе за счёт увеличения производства, особенно в Китае, а также благодаря использованию более доступных материалов, таких как литий-железо-фосфат. Это стало важнейшим драйвером для снижения цен на электромобили.

Результат не заставил себя ждать: в Китае три из пяти проданных электрокаров стоили дешевле аналогов с двигателями внутреннего сгорания. При этом компании вроде BYD активно выходят на рынки Европы и Великобритании, где сегодня доступно более 130 моделей электромобилей.

Предложение электромобилей стремительно растёт, смещая рыночное равновесие и делая электрический транспорт доступным не только для энтузиастов, но и для массового покупателя. Дополнительным стимулом служат правительственные мандаты и цели по декарбонизации, заставляющие автопроизводителей электрифицировать свои линейки.

Электромобили перестают быть нишевым продуктом и становятся новым стандартом будущего транспорта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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