Бесплатная парковка в Подмосковье: для кого она стала доступна, и как ею воспользоваться?

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Мособлдума одобрила закон, предоставляющий владельцам мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств право на бесплатную парковку на территории платных парковок Подмосковья. Главное условие — транспорт должен быть зарегистрирован на физическое лицо в Московской области.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая девушка на мотоцикле

Новый порядок касается не только мотоциклистов: бесплатной парковкой смогут также воспользоваться и многодетные семьи. Всё будет работать через единый реестр, в который внесут данные о льготных категориях граждан и их транспортных средствах. Вести его поручено Минтрансу региона.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо зарегистрировать своё транспортное средство в этом реестре — через региональный портал госуслуг. После вступления закона в силу услуга станет доступна для всех соответствующих категорий граждан.

Напомним, система платных парковок в Московской области начала действовать 1 ноября 2024 года. Сегодня право многодетных семей на бесплатную парковку реализуется проактивно, при поддержке министерства социального развития региона.

Новый закон — это ещё один шаг к созданию более справедливой и доступной транспортной среды для жителей Подмосковья.