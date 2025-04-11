ТОП-4 самых маленьких машин СССР: в подъезд — на авто!

4:02 Your browser does not support the audio element. Авто

В Советском Союзе, несмотря на стремление к мощным и практичным автомобилям для рабочих и сельского хозяйства, также было место для компактных автомобилей, которые были предназначены для городской жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗАЗ-965

Эти "крошки" имели одну важную особенность — их можно было припарковать где угодно, вплоть до подъезда! Вот ТОП-4 самых маленьких автомобилей СССР, которые, несмотря на свои размеры, олицетворяли технику своей эпохи.

1. ЗАЗ-965 "Запорожец"

Год выпуска: 1960-1969. Двигатель: 746 см³, 27 л. с. Длина — 3,17 м, ширина — 1,53 м, высота — 1,45 м. Скорость: 80 км/ч.

"Запорожец" — это, пожалуй, самый известный и любимый компактный автомобиль в СССР. Хотя он и не был самым маленьким по габаритам, его особая форма и колёсная база сделали его идеальным для городских условий. ЗАЗ можно было припарковать где угодно. Ходить на работу или по магазинам — на "Запорожце" это стало возможно!

2. Москвич-400

Год выпуска: 1946-1956. Двигатель: 1,1 л, 30 л. с. Длина — 3,56 м, ширина — 1,47 м, высота — 1,47 м. Скорость: 80 км/ч.

Москвич-400 был одним из первых послевоенных автомобилей в СССР, созданных на базе немецкого автомобиля Opel Kadett. Этот компактный и экономичный автомобиль идеально подходил для городской жизни и сельской местности. Он пользовался популярностью благодаря надёжности и доступности. Размеры позволяли без проблем маневрировать в городских условиях, а уж припарковать его было несложно.

3. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Год выпуска: 1972-1983. Двигатель: 1,1 л, 40 л. с. Длина — 3,43 м, ширина — 1,52 м, высота — 1,48 м. Скорость: 100 км/ч.

Этот автомобиль стал продолжением успешного "ЗАЗ-965". Несмотря на обновлённый внешний вид и улучшенные характеристики, он по-прежнему оставался очень компактным и удобным для городской жизни. "Запорожец" продолжал радовать своей экономичностью и манёвренностью, но, что важно, при этом имел достаточно мощности, чтобы спокойно двигаться по межгородским трассам.

4. ГАЗ-69

Год выпуска: 1953-1972. Двигатель: 2,1 л, 55 л. с. Длина — 3,54 м, ширина — 1,75 м, высота — 1,75 м. Скорость: 80 км/ч.

Хотя ГАЗ-69 не был "маленьким" по сравнению с другими в нашем списке, его компактные размеры и возможность работы в самых сложных условиях делали его удобным для работы в городе. Это был не просто лёгкий внедорожник, а и машина, которая могла выполнять функцию "городского" авто для людей с активной жизненной позицией, что в своё время тоже было востребовано.

Хотя времена изменились, ностальгия по таким маленьким и уютным авто остаётся. Возможно, именно это чувство свободы и доступности, которое давали такие машины, стало причиной их популярности среди простых людей.