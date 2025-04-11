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СССР vs Запад: чьи моторы выживали дольше?

2:26
Авто

В советские времена каждый второй мужчина знал, как крутить гайки.

Моторы
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Моторы

Разговоры в гараже крутились не только вокруг политики и рыбалки, но и вокруг главного спора века: чей мотор крепче — наш или "ихний"? Одни восхищались точностью немецких и японских агрегатов, другие — стойкостью советского железа.

Но что же было на деле?

Советская техника: ломается — чини сам

Двигатели, собранные в СССР, были рассчитаны на жизнь в суровых условиях. Их проектировали так, чтобы:

  • выдерживали мороз в -30,
  • заводились на бензине, который местами больше напоминал растворитель,
  • и главное — чтобы можно было починить прямо в поле, с помощью молотка и куска проволоки.

Да, они шумели, подкапывали масло, часто "троили" — но зато работали. Простые, как дверной звонок. Мотоциклы вроде ИЖа или Урала могли прожить десятилетия, если за ними чуть-чуть ухаживали. А если не ухаживали — тоже могли, просто чуть громче и с дымком.

Запад: точность, но не прощает ошибок

А вот западные моторы — особенно японские и немецкие — были совсем другого полёта. Там всё вымерено до миллиметра, масло по регламенту, свечи меняй по графику. Honda, Yamaha, BMW, Mercedes — они ехали мягко, экономно, не "чихали" и не плевались. Могли пройти сотни тысяч километров без капремонта, но требовали к себе уважения.

Плюнешь на ТО — и всё, уже не тот. А поломался — зови специалиста, сам уже не справишься.

Так кто дольше жил?

Если смотреть на цифры — западные моторы, конечно, были рассчитаны на большие пробеги. Но это при условии идеального обслуживания. А вот советский мотор выживал там, где западный уже звал эвакуатор — в грязи, на трассе без топлива, в сарае с одним гаечным ключом.

Секрет в том, что в СССР моторы делались не для комфорта, а для выживания. Они могли не блестеть, не шептать — но ехали. Западные — шедевры инженерии, но не терпели разгильдяйства.

Так кто победил? На деле — оба. Запад дал миру моторы-долгожители. СССР дал моторы-выживальщики. Но дольше всего жил тот мотор, о котором заботились — с руками, головой и капелькой души.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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