Сел в такси, а водителя нет: беспилотные автомобили захватывают города

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Пока в Европе спорят о безопасности автопилотов, в США роботакси уже стали частью повседневности. Без лишнего шума, без громких заявлений — автономные машины всё активнее катают людей по улицам крупных городов. Больше не концепт, а реальность: Америка делает ставку на "беспилотный поворот".

Фото: commons.wikimedia.org by Dllu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотный автомобиль

Где это уже работает

В таких городах, как Сан-Франциско, Финикс, Остин, Лос-Анджелес, беспилотные такси уже катают пассажиров — не на тестах, а в реальном режиме. Компании вроде Waymo и Cruise расширяют географию, несмотря на отдельные инциденты и недоверие.

Как устроен вызов

Как и с обычным такси — через приложение. Только за рулём никого нет. Машина подъезжает, открывает двери, везёт вас, соблюдая правила дорожного движения. Всё это контролируется системой камер, сенсоров и ИИ.

Что говорит общество

Мнения разделились. Многие восхищаются технологией, другие — напрягаются при виде пустого водительского кресла. Некоторые считают это удобством будущего, а кто-то — потенциальной угрозой.

"Удивительно спокойно. Машина чётко соблюдала правила, не делала резких движений. Но немного жутко — всё-таки никого нет за рулём", — делится один из первых пассажиров Waymo.

Аварии и недоверие

К сожалению, не обходится без проблем. В Сан-Франциско были случаи, когда роботакси блокировали движение, не могли "понять" действия пешеходов или аварийных служб. Но разработчики уверены — это издержки роста, и со временем технологии адаптируются.

Почему это важно

Речь не только об удобстве. Роботакси — это ключ к уменьшению аварийности, оптимизации городского транспорта и доступности поездок. Особенно для пожилых, людей с инвалидностью или тех, кто не водит.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

