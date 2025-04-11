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Не просто дырка: зачем фурам делают маленькие дверцы

1:31
Авто

Наверняка вы хотя бы раз замечали небольшую дверцу на задней части полуприцепов, но не придавали этому значения. Маленькая, часто расположена сбоку, незаметная на фоне массивных створок — и всё же она выполняет крайне важную роль.

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Фото: scania.com by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Это не запасной выход

На первый взгляд, можно подумать, что эта дверца служит как запасной выход. Особенно если знать, что водители-дальнобойщики иногда ночуют внутри. Но на самом деле — это технический элемент, облегчающий работу как логистам, так и таможне.

Простой, но гениальный доступ

Маленькая дверца позволяет получить оперативный доступ к части груза или проверить его содержимое, не открывая весь фургон. Это удобно и быстро, особенно когда нужно извлечь лишь пару коробок, а не разгружать весь прицеп.

Контроль на границе

На пограничных пунктах и при досмотре грузов эта дверца позволяет таможенникам осмотреть содержимое без полной разгрузки, что экономит время и снижает риски нарушения целостности упаковки. А значит — меньше простоев.

Аварийный выход — бонус

Хотя основной функцией эта дверца служит не для спасения, в некоторых случаях она действительно может стать резервным выходом. Это может спасти жизнь, если водитель или грузчик окажутся запертыми внутри прицепа.

"Маленькие детали часто выполняют большую работу — и эта дверца тому подтверждение", — говорят специалисты по логистике.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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