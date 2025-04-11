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Электромобили — не выход? Почему Япония идёт другим путём

Авто

Когда кажется, что весь остальной мир уже повернул на дорогу полной электрификации транспорта, Япония идёт своим путём. Пока США, Европа и Китай вкладываются в электромобили (EV), японские автогиганты вроде Toyota продолжают делать ставку на гибридные модели - и не спешат менять курс.

Тойота
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тойота

На первый взгляд это выглядит как отставание. Но на деле — это стратегический выбор, основанный на инфраструктуре, ресурсах и опыте.

Почему Япония не спешит с полной электрификацией?

  • Энергетическая инфраструктура. В стране всё ещё велико число АЭС и угольных ТЭС, а возобновляемая энергетика развивается не так быстро. Поэтому переход на 100% EV пока не так экологичен, как кажется.

  • Плотность населения и ограничения. Установка зарядных станций в густозастроенных районах — серьёзная логистическая проблема. А гибриды могут заряжаться сами, используя двигатель внутреннего сгорания.

  • Экономическая стабильность. Массовое производство гибридов позволяет сохранить рабочие места, адаптировать технологии поэтапно и контролировать себестоимость.

Toyota — флагман гибридной философии

Toyota остаётся одним из самых активных защитников гибридной концепции. Компания утверждает, что массовое производство гибридов сегодня даёт более реальный вклад в снижение выбросов, чем попытка форсировать электрокары любой ценой.

"Если мы произведем 10 гибридов вместо одного электромобиля — мы сократим выбросы больше", — объясняют в компании.

Мир смотрит на EV, но не все страны готовы

Крупнейшие рынки (США, ЕС, Китай) идут в сторону электрификации. Но большая часть мира — особенно развивающиеся регионы — не имеют инфраструктуры для массового внедрения EV. А гибриды могут стать "мостом" между старой и новой эрой.

Япония не отрицает EV — но выбирает темп

Это не "антиэлектрическая" позиция, а более гибкая. Япония разрабатывает EV, водородные технологии, экспериментирует с аккумуляторами, но не спешит всё поставить на одну карту.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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