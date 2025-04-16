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Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока

2:52
Авто

Автоматические коробки передач давно завоевали сердца водителей — комфорт, плавность, никакого сцепления. Но у этой медали есть и обратная сторона: не каждая АКПП создана, чтобы жить долго и счастливо. Некоторые начинают сыпаться уже после 60-80 тысяч километров, а ремонт такой коробки — удовольствие не из дешёвых.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Мы собрали топ самых проблемных "автоматов", которые могут испортить нервы (и бюджет) даже самым терпеливым водителям.

AL4 (DP0) - французская классика головной боли. Этот "автомат" ставился почти на все бюджетные Renault: Logan, Duster, Sandero, Fluence, а также на Peugeot и Citroen. Болячки известны: перегрев, слабые соленоиды, недолговечные втулки вала и электроника, которая могла выйти из строя в самый неожиданный момент. После 80 тысяч километров — стандартный маршрут на сервис.

6T30 от General Motors — казалось бы, американский автомат, но выдерживает не всё. Его ставили на Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Opel Astra, Mokka, Zafira. Коробка рассчитана на малый крутящий момент и не любит активную езду: фрикционы подгорают, гидротрансформатор ведёт себя нестабильно, и это уже на пробеге 40-60 тысяч.

TF-80SC от Aisin-Warner — японцы тоже ошибаются. Эта коробка стояла на Volvo и Opel и считалась необслуживаемой. Проблема в том, что масло не вечное, а теплообменник слишком слабый. В результате — перегрев, просадки в переключении и сюрпризы на 100 тысячах.

Jatco JR507E (он же RE5R05A) — ставился на Nissan Pathfinder, Patrol, Infiniti до 2010-х, а потом и на Hyundai и Kia. Электроника — сверхчувствительная, к бездорожью и агрессивному стилю езды коробка не готова. Как итог — перегрев и выход из строя. Ремонт стоит как полмашины.

ZF 6HP26/28 — стояла в BMW, Audi Q5, Jaguar, Range Rover и до сих пор встречается, например, в Ford Ranger. Коробка с отличной динамикой, но под капотом мощных моторов страдает: подгорают фрикционы, "умирает" масляный насос, даёт сбои гидротрансформатор. При неудачном стечении обстоятельств — дорогостоящий ремонт гарантирован.

Если подбираешь себе авто с пробегом — не поленись узнать, какая коробка стоит, и есть ли у неё "репутация". Потому что от выбора трансмиссии зависит не только комфорт, но и содержание автомобиля в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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