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Две выхлопные трубы — сила мотора или ловкий маркетинг: разбираемся в деталях

2:04
Авто

Две выхлопные трубы под бампером - это всегда эффектно. Особенно если они крупные, блестящие и симметричные. Такая деталь сразу ассоциируется со спорткарами, мощными моторами и агрессивным характером. Но всё ли так просто? Или за этими трубами порой скрывается обычный маркетинг?

выхлопная труба автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
выхлопная труба автомобиля

На дорогих автомобилях с серьёзными моторами - V6, V8, а иногда и больше — двойной выхлоп не просто для красоты. У таких агрегатов по два ряда цилиндров, и у каждого ряда — своя собственная линия отвода газов. Это снижает обратное давление, помогает мотору "дышать" свободно и улучшает его эффективность. Без такого решения мощный двигатель мог бы просто захлебнуться выхлопом.

Инженеры при этом не просто "добавляют вторую трубу". Они рассчитывают диаметры, объём резонаторов и длину системы под конкретный мотор. Поэтому, когда на AMG или BMW M-серии торчат две трубы — это функциональная необходимость, а не модный аксессуар.

Но всё меняется, когда смотришь на машины с обычными 4-цилиндровыми моторами — особенно кроссоверы или "заряженные" комплектации. Тут двойной выхлоп чаще всего — чистая показуха. Под капотом — полтора литра и турбина, а сзади — две "дудки", которые идут от одного и того же резонатора или даже не соединены с системой вообще. Это визуальный трюк — чтобы машина выглядела дороже и "спортивнее".

Даже крупные автопроизводители этим не брезгуют: эффектный вид работает лучше любого рекламного слогана. И если открыть капот или заглянуть под бампер — часто выясняется, что двойной выхлоп не делает машину быстрее или мощнее, а просто делает вид, что она таковой является.

Так что в мире современных авто две трубы могут быть и про силу, и про стиль. Главное — понимать, где заканчивается польза и начинается маркетинг.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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