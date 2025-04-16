Двигатель ремонтировали: тогда смотри не на пробег, а на герметик и болты

При покупке авто все инстинктивно первым делом смотрят на мотор. Чистый, сухой, работает тихо — вроде бы хорошо. А вот если продавец обмолвился, что был капитальный ремонт двигателя, — многие тут же задумываются: брать или лучше пройти мимо?

Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ двигатель Chevrolet Cruze

Капремонт двигателя - это не приговор, но и не гарантия качества. Обычно на него решаются, когда мотор начинает жечь масло литрами, дымит сизо-синим и теряет тягу. Иногда причина — банальный износ, а иногда — резкий гидроудар, например, после неудачного заезда в глубокую лужу. А порванный ремень ГРМ и вовсе может угробить клапаны и поршни за секунду.

Если продавец честно говорит о ремонте - это уже плюс. Но обязательно стоит провести глубокую диагностику и не стесняться торговаться. Ведь далеко не каждый ремонт делается как надо. Часто меняют только прокладки, кольца, вкладыши и оставляют всё остальное, как есть. Или вообще ставят б/у детали — чтобы подешевле.

Как понять, что мотор недавно перебирали, даже если об этом молчат? Начни с визуального осмотра. Подозрительно чистый моторный отсек — тревожный звоночек. Часто его моют, чтобы скрыть следы работ. Посмотри на опоры двигателя: если они новые, блестящие, будто только с завода — вероятно, двигатель снимали. А ещё обрати внимание на герметик на стыках — если он неровный, свежий или вылезает наружу, скорее всего, недавно ставили новую прокладку головки блока.

Любой непрофессиональный ремонт может привести к проблемам уже через пару тысяч километров. И если машина уже после капремонта начинает троить, дымить или есть масло — вторую "капиталку" будешь оплачивать ты. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения — лучше отказаться от такой покупки, чем потом жалеть на СТО.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

