Обычная защита колёс превращается в ловушку для ржавчины — вот как это происходит

Когда речь заходит о защите от коррозии, большинство водителей думает только про днище. Но на самом деле ржавчина может появиться и в самых неожиданных местах. Причём часто виноват в этом сам владелец — своими же руками.
Многие водители просят дилера установить подкрылки "для защиты от камней". Только вот делают это нередко абы как: не учитывают конструкцию машины, прикручивают не по технологии. В результате пластик трёт металл в местах стыков, стирается краска — и вот уже первые рыжики.
Пластиковые брызговики — ещё одна мина замедленного действия. Снаружи они защищают, но изнутри скапливают грязь, листья и химию с дороги. Это настоящая ванна для коррозии. И если раз в год не снимать их и не чистить — металл под ними начинает "гнить" в скрытых зонах.
Заводская плёнка, защищающая арки и кромки кузова от пескоструя, со временем отслаивается. И если её не заменить или не проконтролировать вовремя, под обстрел попадает голый металл. Особенно страдают задние арки и пороги.
Передняя часть многих современных авто пластиковая. Кажется — нечему ржаветь. Но пластик крепится на металлические винты и клипсы. Они как раз и начинают первыми подгнивать. И если крепёж сгниёт, появится люфт, зазоры, а дальше и коррозия полезет наружу.
После кузовного ремонта важно смотреть, как установлены детали. Часто вместо фирменных клипс — саморезы из ближайшего строймага. И вот влага уже делает своё дело. Саморезы ржавеют, крепление расшатывается, и через пару месяцев подкрылок начинает болтаться, а следом полезет и коррозия.
Антикор — это не только про днище. Удели внимание аркам, крепёжным узлам, скрытым зонам и элементарной чистоте. Это сэкономит тебе немало денег и нервов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.