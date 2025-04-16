Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель рано или поздно замечает: вроде бы стиль езды тот же, маршрут знакомый, а расход топлива растёт. Особенно это становится заметно летом. И дело тут не только в кондиционере — хотя он тоже берёт своё.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Во-первых, забудь про цифры, указанные в мануале. Они получены в идеальных лабораторных условиях — без пробок, жары и включённого климата. На деле даже новый двигатель может съедать на пару литров больше.

А теперь к главным причинам. Первая — старое масло. Когда ты давно не менял смазку, она густеет, хуже охлаждает и смазывает двигатель. Итог — мотору тяжелее работать, и расход ползёт вверх.

Даже если ты выключаешь кондиционер и открываешь окна — знай, что открытые окна при скорости увеличивают сопротивление воздуха. Это добавляет расход примерно на 10%.

Есть и менее очевидный враг - загрязнённая топливная система. Отложения в форсунках, насосе, нагар в камере сгорания — всё это мешает нормальному сгоранию топлива. В жару, когда и так растёт нагрузка на двигатель, это может увеличить расход до 30%.

Ну и, конечно, бензин. Если ты залил 92-й вместо 95-го — мотор это чувствует. Особенно в летнюю жару: воспламенение идёт не так, двигатель "захлёбывается", и расход растёт.

А ещё вспомни, как ты едешь летом. Больше скорости, больше обгонов, больше ускорений — а потом удивляемся, куда делся топливный запас.

Так что если в жару машина стала "прожорливее", не спеши её ругать. Лучше загляни в масло, форсунки и чек на заправке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

