Экономия на бензине обернётся ремонтом — если ты держишься слишком близко к фуре

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На трассе многие водители пристраиваются за фурами, уверенные, что так можно неплохо сэкономить топливо. И правда, за крупногабаритной машиной воздух "рассекается" иначе, создавая область пониженного сопротивления. Теоретически это даёт экономию — до 30% топлива. Но есть нюанс: чтобы достичь такой экономии, нужно ехать опасно близко. А вот тут начинаются настоящие риски.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик

Во-первых, обзор практически нулевой. Водитель не видит, что происходит впереди — ни дорожных ям, ни аварий, ни резкой остановки самой фуры. В случае экстренного торможения — шансов успеть среагировать почти нет.

Во-вторых, фура становится источником летящих камней и грязи. Мелкие щебёнки с трассы отскакивают от задних колёс и летят прямо в лобовое стекло или по кузову — результат: сколы, царапины, трещины. А в дождь всё становится хуже: видимость падает, грязь летит стеной, а стеклоочистители не справляются.

Ещё одна реальная угроза - неправильно закреплённый груз. Никто не даст гарантий, что из открытого кузова не вылетит кирпич, доска или мешок с песком. И даже если выпадет что-то мелкое — этого достаточно, чтобы на скорости в 90-100 км/ч всё закончилось серьёзным ДТП.

Ну и, конечно, выхлоп. Старые грузовики часто дымят как паровозы. А если едешь за таким — воздух в салоне становится хуже, глаза слезятся, а видимость снова падает.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

