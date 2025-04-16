Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше

Экономия на бензине обернётся ремонтом — если ты держишься слишком близко к фуре

1:37
Авто

На трассе многие водители пристраиваются за фурами, уверенные, что так можно неплохо сэкономить топливо. И правда, за крупногабаритной машиной воздух "рассекается" иначе, создавая область пониженного сопротивления. Теоретически это даёт экономию — до 30% топлива. Но есть нюанс: чтобы достичь такой экономии, нужно ехать опасно близко. А вот тут начинаются настоящие риски.

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Во-первых, обзор практически нулевой. Водитель не видит, что происходит впереди — ни дорожных ям, ни аварий, ни резкой остановки самой фуры. В случае экстренного торможения — шансов успеть среагировать почти нет.

Во-вторых, фура становится источником летящих камней и грязи. Мелкие щебёнки с трассы отскакивают от задних колёс и летят прямо в лобовое стекло или по кузову — результат: сколы, царапины, трещины. А в дождь всё становится хуже: видимость падает, грязь летит стеной, а стеклоочистители не справляются.

Ещё одна реальная угроза - неправильно закреплённый груз. Никто не даст гарантий, что из открытого кузова не вылетит кирпич, доска или мешок с песком. И даже если выпадет что-то мелкое — этого достаточно, чтобы на скорости в 90-100 км/ч всё закончилось серьёзным ДТП.

Ну и, конечно, выхлоп. Старые грузовики часто дымят как паровозы. А если едешь за таким — воздух в салоне становится хуже, глаза слезятся, а видимость снова падает.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Еда и рецепты
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.