Интервалы от производителя — не для российских дорог: когда менять масло на самом деле

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Цены на машины и запчасти растут, как на дрожжах - и всё больше водителей начинают задумываться не о том, чтобы "брать новое", а о том, как продлить жизнь старому. Ведь если ухаживать за машиной с умом, она прослужит не один лишний год без серьёзных вложений.

Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Один из главных секретов - бережное отношение к двигателю. Не давай ему нагрузку, пока не прогреется. Зимой особенно — дал по газам сразу после запуска, и мотор получил удар, который сократит ему ресурс. Но и в крайности впадать не стоит: изредка давать мотору поработать на повышенных оборотах тоже полезно — это помогает выжигать накопившиеся отложения.

Ещё один важный момент - топливо. Не стоит экспериментировать с октановым числом, если не хочешь троения и детонации. Лей то, что рекомендует производитель, и выбирай качественные заправки, а не "где подешевле".

Масло - это сердце двигателя. Производитель может рекомендовать менять его раз в 10-15 тысяч километров, но эти рекомендации — для Европы. В реальных российских условиях — пробки, жара, мороз — этот интервал нужно делить минимум на два. То есть менять каждые 5-7 тысяч км. И только проверенное масло, подходящее по вязкости и допускам — без подделок.

Чтобы не довести до перегрева или обрыва ремня ГРМ, следи за системой охлаждения и состоянием ремня. А ещё не забывай про воздушный фильтр - особенно если часто ездишь по пыльным дорогам. Грязный фильтр - это душный мотор и повышенный износ.

Простые шаги - но если выполнять их регулярно, двигатель и коробка скажут спасибо. А ты скажешь спасибо себе — за то, что не попал на дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

