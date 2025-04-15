Авто заглохло прямо в левом ряду: ошибка в этот момент может стоить жизни

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Поломка на трассе - один из самых страшных сценариев для водителя. Особенно если всё случилось на скорости и прямо посреди МКАД или другой скоростной дороги. Поток несётся, сигналит, а твоя машина встала колом на левой или средней полосе. Паника? Нет. Главное - знать, что делать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сломавшаяся машина на дороге

Если мотор заглох, не тормози резко. Машина продолжит катиться по инерции — используй этот шанс, чтобы аккуратно сместиться на обочину. Это может спасти не только тебя, но и окружающих от цепной аварии.

Если остановка всё же произошла прямо на полосе - включай аварийку, надевай светоотражающий жилет и выходи только тогда, когда это действительно безопасно. Затем установи знак аварийной остановки — не ближе 15 метров, а на трассе лучше подальше, метров за 30-40, чтобы другие водители успели среагировать.

Если авто можно хотя бы немного сдвинуть - откатить его ближе к обочине обязательно. ПДД (пункт 16.2) требуют по возможности убрать машину на безопасное место, правее линии разметки. Даже полметра вправо — уже лучше, чем стоять в центре полосы.

Дальше - звони в эвакуатор. И ни в коем случае не сиди в машине, особенно если она осталась на проезжей части. Это крайне опасно. Лучше отойти на безопасное расстояние, где нет риска быть сбитым — за отбойник или подальше от движения.

На трассе важно думать быстро и не теряться. Правильные действия в первые секунды могут спасти жизнь — твою и других.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

