Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твоя грудь скажет спасибо: 5 движений против гравитации
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ошибка, которая делает ваш кофе менее полезным
7 предметов домашнего обихода, с которыми бумеры не могут расстаться
Больше лайков, меньше скандалов: кто вытесняет блогеров
Семь минут на перекрёстке: как был устроен самый долгий светофор в стране
От судна до стола: как пандемия изменила рыбную торговлю в Великобритании навсегда
Облако на тарелке: бисквит, который легче зефира
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене

Авто заглохло прямо в левом ряду: ошибка в этот момент может стоить жизни

1:43
Авто

Поломка на трассе - один из самых страшных сценариев для водителя. Особенно если всё случилось на скорости и прямо посреди МКАД или другой скоростной дороги. Поток несётся, сигналит, а твоя машина встала колом на левой или средней полосе. Паника? Нет. Главное - знать, что делать.

Сломавшаяся машина на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сломавшаяся машина на дороге

Если мотор заглох, не тормози резко. Машина продолжит катиться по инерции — используй этот шанс, чтобы аккуратно сместиться на обочину. Это может спасти не только тебя, но и окружающих от цепной аварии.

Если остановка всё же произошла прямо на полосе - включай аварийку, надевай светоотражающий жилет и выходи только тогда, когда это действительно безопасно. Затем установи знак аварийной остановки — не ближе 15 метров, а на трассе лучше подальше, метров за 30-40, чтобы другие водители успели среагировать.

Если авто можно хотя бы немного сдвинуть - откатить его ближе к обочине обязательно. ПДД (пункт 16.2) требуют по возможности убрать машину на безопасное место, правее линии разметки. Даже полметра вправо — уже лучше, чем стоять в центре полосы.

Дальше - звони в эвакуатор. И ни в коем случае не сиди в машине, особенно если она осталась на проезжей части. Это крайне опасно. Лучше отойти на безопасное расстояние, где нет риска быть сбитым — за отбойник или подальше от движения.

На трассе важно думать быстро и не теряться. Правильные действия в первые секунды могут спасти жизнь — твою и других.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Еда и рецепты
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции
Наука и техника
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Эта недорогая рыба содержит больше Омега-3, чем лосось
Авто заглохло прямо в левом ряду: ошибка в этот момент может стоить жизни
Эти 5 гаджетов перевернут ваш дом: будущее уже стучится в дверь
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Уютный и спокойный пляж в Великобритании, который не перегружен туристами
Nvidia переносит производство суперкомпьютеров ИИ в США: на кону — полтриллиона долларов
Выглядит как ангел, а ведёт себя как ураган: что скрывают спрингер-спаниели
Как правильно поливать томаты в теплице: основные ошибки, которые стоит избегать
Почему твои волосы теряют объём? Разбираемся в трёх главных ошибках, которые делают все
Погребняк предложила ловить нерадивых отцов по камерам наблюдения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.