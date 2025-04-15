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Заправился дорогим бензином — а мотор начал троить: почему это не совпадение

1:50
Авто

Каждому водителю знакомо ощущение, когда мотор вдруг начинает дёргаться, работать неровно, а на холостых — будто задыхается. В народе это называют просто: двигатель троит. То есть один из цилиндров "отказывается" работать, и вместо ровной тяги получается вибрация и хаос под капотом.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Многие считают, что заправка дорогим топливом — это способ побаловать мотор: мол, прочистится, задышит, станет мощнее. Особенно часто так поступают с обычными атмосферными моторами — заливают АИ-98 или даже АИ-100 вместо привычного 92-го или 95-го.

Но здесь кроется парадокс: высокооктановый бензин может вызвать троение. Почему? Всё просто — такое топливо горит медленнее. И на высоких оборотах это может быть плюсом, но вот на холостом ходу — наоборот. Смесь воздуха и топлива в этом режиме не всегда идеальна, горение запаздывает, и возникают пропуски зажигания.

К тому же, высокооктановый бензин часто содержит химические присадки, которые оставляют нагар на свечах. Этот налёт мешает искре, и свеча не всегда срабатывает как надо. В результате один из цилиндров начинает "бастовать" — вот тебе и троение.

Интересно, что на высоких оборотах всё может снова прийти в норму — смесь лучше перемешивается, температура выше, и нагар выгорает. Но на холостых проблемы остаются, и мотор продолжает дёргаться.

Что делать? Просто не изобретать велосипед. Заливай тот бензин, который указан в инструкции к машине. Это самый надёжный способ сохранить двигатель в порядке — без дерганий, стуков и ненужных трат на диагностику.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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