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Не паникуй, если загорелась лампочка после мойки — но действуй быстро

1:53
Авто

Мойка двигателя - тема вечная. Кто-то уверенно устраивает под капотом "банный день", а кто-то на дух не переносит саму идею. И правда: сильная струя воды, направленная в моторный отсек, может легко превратить обычную чистку в дорогостоящую проблему.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Вода способна проникнуть в свечные колодцы через уплотнения катушек зажигания. Итог - сбой системы, пропуски зажигания, загоревшиеся лампочки на приборке и неприятный счёт за ремонт. Чтобы этого не произошло, нужно после мойки обязательно снять катушки и просушить их — либо компрессором, либо аккуратно тряпкой.

Иногда после мойки загорается индикатор аккумулятора. В этом случае не стоит паниковать: просто дай машине постоять минут 30 — и влага сама уйдёт, всё заработает как надо. Лучше всего мыть двигатель, пока он тёплый: вода быстрее испарится, и риск сбоев снизится.

Чтобы свести риски к минимуму, накрой генератор пакетом - этот простой шаг спасёт от короткого замыкания. И не забудь о сжатом воздухе: компрессор поможет избавиться от лишней влаги и защитит провода от коррозии.

Если проводка уже вся на изоленте или перемотана скотчем — не стоит винить мойку в её отказе. Заводские уплотнители и разъёмы выдерживают воду, грязь и даже мороз. Главное - не направлять струю слишком близко, особенно на слабые места и разъёмы.

Что касается "мозгов" и реле - бояться нечего. Блоки управления герметичны и рассчитаны на контакт с влагой. То же самое и с аккумулятором — вода ему не страшна, пока ты не лупишь струёй прямо по клеммам с расстояния полметра.

Мойка двигателя — не табу. Но делать это надо с головой, а не из шланга наугад.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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