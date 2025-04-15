Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка
Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников

Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре

1:41
Авто

На дорогах всё чаще можно увидеть, как сотрудники ГАИ просят водителей открыть багажник. Кто-то делает это без раздумий — вроде обычная проверка. Но на деле такая "просьба" может обернуться большими проблемами, особенно если не знать своих прав.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

По закону, чтобы проверить содержимое багажника, инспектор должен провести досмотр, а не просто "взглянуть". А досмотр — это официальная процедура: в ней участвуют понятые, всё записывается на видео, и оформляется соответствующий протокол.

Если водитель добровольно открывает багажник по первому требованию, он автоматически лишается возможности оспорить действия инспектора. А ведь случаются ситуации, когда недобросовестные полицейские используют это доверие в своих интересах: "подбрасывают" запрещённые предметы, чтобы добиться нужного результата — от статистики до взятки. Такие истории редки, но они есть, особенно в регионах с низким уровнем контроля.

Бывает и другая причина — проверка VIN-номера. На некоторых авто он действительно расположен в багажнике. Но инспектор и в этом случае обязан объяснить цель проверки и соблюсти процедуру. Если ты открыл багажник по доброй воле, а потом в деле всплывёт что-то подозрительное, доказать свою правоту будет почти невозможно.

Так что запомни: открывать багажник — только при досмотре, в присутствии понятых или под запись. Это не проявление упрямства, а защита своих прав. И да, всегда включай диктофон или камеру на телефоне — это твоя страховка на случай спорной ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.