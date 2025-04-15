Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квадратный метр ожил: цены на новостройки в миллионниках поползли вверх
Собака чихает, когда играет: вот что это значит
Баня обернулась ультиматумом: Киргизия требует ответа от Москвы
Чистка унитаза без химии? Лимонная кислота справится за минуты
Томлёная гречка, которая тает во рту: секрет в одном компоненте
Один ход — и волосы как в рекламе: простая вещь творит чудеса
Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься
Мамонты возвращаются: когда Сибирь снова увидит гигантов
Вашей семье хватит 40 тысяч: внедрите эти простые правила в бюджет, и деньги перестанут утекать

Мигалка сзади, сплошная впереди — что делать, чтобы не остаться без прав

1:52
Авто

Каждый водитель знает: если сзади сирена и синие огни — уступи. Это не просто вежливость, а требование закона. За отказ — штраф или даже лишение прав. Но что делать, если уступить без нарушения ПДД невозможно? Например, дорога со сплошной, тоннель, встречка. Пропустить — нарушишь. Не пропустишь — опять нарушишь.

Французская скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Французская скорая помощь

Правила предельно чётко требуют: если едет спецтранспорт с включённой сиреной и маячками, водитель должен не только уступить, но и избегать любых манёвров, которые могут помешать. Формулировка такая, что в идеале — просто остановиться и дать проехать.

Но вот ситуация: ты в тоннеле или в плотном потоке, по бокам сплошные, а сзади скорая. Остановишься — заблокируешь всех. Поедешь дальше — могут решить, что не уступил. Сдвинешься через сплошную — получишь штраф с камеры. И вот ты в ловушке.

Многие считают, что пересечь разметку - меньшее зло. Штраф за это — 500 рублей. А вот за то, что не пропустил спецмашину, — до 3 месяцев без прав. Логика понятная, но есть нюанс: если случится авария во время твоего "уступающего" манёвра, виноват будешь именно ты.

Спецтранспорт действительно имеет право нарушать ПДД. А вот ты — нет. Даже если делаешь это "во благо". Камеры не разбирают, почему ты пересёк сплошную — они фиксируют сам факт.

Что делать? Если нет безопасной возможности уступить — не создавай дополнительных проблем. Продолжай движение, соблюдая правила, и постарайся найти ближайшее подходящее место, чтобы пропустить. Лучше дождаться участка дороги, где манёвр будет законным, чем объясняться потом в суде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Авто
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60 Аудио 
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза
Садоводство, цветоводство
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Землетрясения выдали тайну: внутри планеты прячется океан
Последний рубеж ВСУ: что происходит в монастыре под Курском
Разногласия по уставу ООН: Лавров поспорил с Токаевым о границах и народах
Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон
Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему
Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое
Закон против крипты: в России будут изымать цифровые активы
Мошенники прикинулись налоговой: новая схема пугает россиян
Как приготовить щи, чтобы влюбиться в них заново
Завал на шахте "Садкинская": два горняка под землёй, идут спасательные работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.