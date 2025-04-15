Мигалка сзади, сплошная впереди — что делать, чтобы не остаться без прав

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Каждый водитель знает: если сзади сирена и синие огни — уступи. Это не просто вежливость, а требование закона. За отказ — штраф или даже лишение прав. Но что делать, если уступить без нарушения ПДД невозможно? Например, дорога со сплошной, тоннель, встречка. Пропустить — нарушишь. Не пропустишь — опять нарушишь.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Французская скорая помощь

Правила предельно чётко требуют: если едет спецтранспорт с включённой сиреной и маячками, водитель должен не только уступить, но и избегать любых манёвров, которые могут помешать. Формулировка такая, что в идеале — просто остановиться и дать проехать.

Но вот ситуация: ты в тоннеле или в плотном потоке, по бокам сплошные, а сзади скорая. Остановишься — заблокируешь всех. Поедешь дальше — могут решить, что не уступил. Сдвинешься через сплошную — получишь штраф с камеры. И вот ты в ловушке.

Многие считают, что пересечь разметку - меньшее зло. Штраф за это — 500 рублей. А вот за то, что не пропустил спецмашину, — до 3 месяцев без прав. Логика понятная, но есть нюанс: если случится авария во время твоего "уступающего" манёвра, виноват будешь именно ты.

Спецтранспорт действительно имеет право нарушать ПДД. А вот ты — нет. Даже если делаешь это "во благо". Камеры не разбирают, почему ты пересёк сплошную — они фиксируют сам факт.

Что делать? Если нет безопасной возможности уступить — не создавай дополнительных проблем. Продолжай движение, соблюдая правила, и постарайся найти ближайшее подходящее место, чтобы пропустить. Лучше дождаться участка дороги, где манёвр будет законным, чем объясняться потом в суде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

