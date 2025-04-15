Когда лампочка — это не просто свет, а прямая угроза твоему кошельку

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждое утро — заводим мотор, и приборка на секунду загорается всеми цветами. Это нормально. Но если через пару секунд какие-то индикаторы не гаснут — не торопись ехать. Эти лампочки могут спасти твой двигатель, тормоза, а иногда и жизнь.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка едет за рулём автомобиля

Первая в списке — красная маслёнка. Зажглась и не гаснет? Значит, давление масла критически низкое. Причин может быть много: от банального уровня до серьёзной утечки. Но главное — не ехать. Без масла мотор долго не протянет.

Градусник в красной рамке — тревожный знак. Он говорит о перегреве двигателя. Тут может подвести всё что угодно: термостат, вентилятор, или банально вытекла охлаждающая жидкость. В любом случае — мотору жарко, и дальше ехать нельзя.

Если загорается восклицательный знак в скобках или лампа ABS, это проблема с тормозами. И нет, это не шутка. Такие лампочки говорят о том, что тормозная система может сработать неправильно. А это уже угроза безопасности.

Руль с восклицательным знаком — сигнал о сбое в системе рулевого управления. Здесь вообще без вариантов: авто нельзя эксплуатировать до полной диагностики. Лучше вызвать эвакуатор, чем потерять управление на скорости.

Лампочка AT указывает на проблему с автоматической коробкой передач. Возможно, перегрев, нехватка масла или внутренние повреждения. Продолжать движение в таком случае — лотерея с очень дорогим проигрышем.

Индикатор 4x4 загорелся? Проблема с полным приводом. Даже если машина пока едет нормально, не тяни — езжай в сервис, иначе рискуешь попасть на крупный ремонт трансмиссии.

Ну и наконец, значок аккумулятора. Если он не погас — значит, что-то не так с системой зарядки. Генератор не работает, ремень порвался, или сам аккумулятор сдох. В любом случае — далеко не уедешь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

