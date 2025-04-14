Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге

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Даже с жёсткими мерами против пьяных за рулём находятся те, кто рискует. Но есть и другие случаи - когда человек трезв, а алкотестер вдруг показывает обратное. Что делать в такой ситуации, чтобы не остаться без прав?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain пьяный водитель

Первое — не паниковать. Закон не запрещает человеку пить, но за руль можно садиться только абсолютно трезвым. Если ты уверен, что не пил, а прибор показывает наличие алкоголя, сразу требуй повторный тест — его обязаны провести через 15-20 минут.

Убедись, что инспектор использует новый мундштук и достаёт его при тебе. Бывает, что прибор просто даёт сбой или используется неправильно.

Если алкотестер снова показывает положительный результат, дальше — медосвидетельствование в клинике. И здесь важно помнить: сотрудник ГАИ не имеет права сам решать, пьян ты или нет. Только врач может поставить такой диагноз. Отказ от медобследования автоматически приравнивается к признанию вины — и, скорее всего, закончится лишением прав.

Но бывают случаи, когда всё ещё хуже: водитель трезв, а заключение врача — "пьян". Да, это звучит жутко, но такие истории не выдумка. Поэтому, если у тебя есть подозрения, что что-то не так — сразу едь в независимую клинику и пройди повторную экспертизу. Сделать это нужно в течение пяти часов после первого теста — не позже.

Если действительно трезв, заключение второго врача поможет отстоять свою правоту в суде. Да, сначала все расходы на тебе, но если дело выиграешь — можно вернуть деньги через суд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

