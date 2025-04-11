ТОП-5 автобусов СССР, за которые не стыдно

Эти советские автобусы стали настоящими символами своего времени и доказали свою эффективность многолетней эксплуатацией.
Вот ТОП-5 автобусов СССР, за которые действительно не стыдно даже сегодня — они возили, гремели, чадили, но делали дело и стали частью истории.
1. ЛиАЗ-677 — рычащий король города
Оранжевый, шумный, с автоматической коробкой и неизменным "пшшш" при торможении. Именно он стоял у каждого столичного вокзала, медленно катил по проспекту и иногда глох посреди перекрёстка. Но народ его любил — за простор, характер и мощь.
Особенности:
2. ПАЗ-672 — маленький, да удаленький
Жёлтый, пузатый, с рубленными формами — деревенский герой. Он возил детей в школу, рабочих на завод, и вообще был везде, где не проедет "ЛиАЗ". Его уважали за проходимость, простоту и тот факт, что он мог ехать даже с дырой в полу.
Фишка: мог быть автобусом, вахтовкой, санитаркой, даже дачным домиком.
3. Икарус-280 — мечта междугородки
Маде ин Венгрия? Да, но в СССР его считали "своим”. Двухсекционный, гармошка, мягкие сиденья, окна с форточками — прямо лимузин. Эти автобусы возили людей с комфортом, которого не знали ни "пазики”, ни "лиазы”.
Плюсы:
4. ЛАЗ-695 — львовская классика
Автобус с изогнутыми боками и характерной "улыбкой” спереди. Его чаще всего можно было увидеть на туристических маршрутах и междугородках. У него был узнаваемый силуэт и настоящий дух южного СССР — Крым, Кавказ, санатории.
Фишка:
5. КАвЗ-685 — суровый северный работяга
Построен на базе грузовика ГАЗ-53 — и этим всё сказано. Он возил людей там, где асфальт был в мечтах. Часто работал как школьный, вахтовый или сельский автобус.
Фишка:
Эти автобусы не блистали дизайном, не мчались 100 км/ч и не радовали экологов. Но именно они — символ дорог СССР. Они были крепкие, громкие, тёплые зимой и пыльные летом, но главное — на них ездили миллионы. И никто не жаловался — потому что ездили честно.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.