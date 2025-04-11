ТОП-5 автобусов СССР, за которые не стыдно

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Эти советские автобусы стали настоящими символами своего времени и доказали свою эффективность многолетней эксплуатацией.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Автобус ЛиАЗ-677

Вот ТОП-5 автобусов СССР, за которые действительно не стыдно даже сегодня — они возили, гремели, чадили, но делали дело и стали частью истории.

1. ЛиАЗ-677 — рычащий король города

Оранжевый, шумный, с автоматической коробкой и неизменным "пшшш" при торможении. Именно он стоял у каждого столичного вокзала, медленно катил по проспекту и иногда глох посреди перекрёстка. Но народ его любил — за простор, характер и мощь.

Особенности:

Гудел как трактор

Работал на газу

Легендарный "гармошечный" звук дверей.

2. ПАЗ-672 — маленький, да удаленький

Жёлтый, пузатый, с рубленными формами — деревенский герой. Он возил детей в школу, рабочих на завод, и вообще был везде, где не проедет "ЛиАЗ". Его уважали за проходимость, простоту и тот факт, что он мог ехать даже с дырой в полу.

Фишка: мог быть автобусом, вахтовкой, санитаркой, даже дачным домиком.

3. Икарус-280 — мечта междугородки

Маде ин Венгрия? Да, но в СССР его считали "своим”. Двухсекционный, гармошка, мягкие сиденья, окна с форточками — прямо лимузин. Эти автобусы возили людей с комфортом, которого не знали ни "пазики”, ни "лиазы”.

Плюсы:

Мягкая подвеска

Много места

Лучшая вентиляция того времени (если повезёт с окнами).

4. ЛАЗ-695 — львовская классика

Автобус с изогнутыми боками и характерной "улыбкой” спереди. Его чаще всего можно было увидеть на туристических маршрутах и междугородках. У него был узнаваемый силуэт и настоящий дух южного СССР — Крым, Кавказ, санатории.

Фишка:

Большие окна — почти как панорамные

Уютный салон с ковролином на потолке.

5. КАвЗ-685 — суровый северный работяга

Построен на базе грузовика ГАЗ-53 — и этим всё сказано. Он возил людей там, где асфальт был в мечтах. Часто работал как школьный, вахтовый или сельский автобус.

Фишка:

Шумный, трясущий, но неубиваемый

Часто был зелёным или коричневым — как танк.

Эти автобусы не блистали дизайном, не мчались 100 км/ч и не радовали экологов. Но именно они — символ дорог СССР. Они были крепкие, громкие, тёплые зимой и пыльные летом, но главное — на них ездили миллионы. И никто не жаловался — потому что ездили честно.