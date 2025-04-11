Сравниваем: ВАЗ-2101 против Fiat 124 — кто кого?

Когда в 1970 году на свет вышел ВАЗ-2101, народ назвал его ласково — "копейка".
А ведь за этим "советским" автомобилем стоял вовсе не советский прототип — итальянский Fiat 124, автомобиль 1967 года в Европе. Но "копейка" не стала простой копией. Её "перевоспитали" под советские дороги, морозы и нрав.
А кто же был лучше — оригинал или наша версия?
Конструкция и адаптация
Fiat 124 — лёгкий, изящный, созданный для хороших дорог и мягкого климата.
ВАЗ-2101 — переработан на 800 (!) технических пунктов:
Вывод: Fiat — элегантен, ВАЗ — вынослив.
Мотор и динамика
Fiat 124: 1.2 л, 60 л. с., лёгкий, шустрый, особенно в городе.
ВАЗ-2101: 1.2 л, 64 л. с., но потяжелел, поэтому динамика сравнима.
Вывод: в городе — ничья, но Fiat веселее на поворотах.
Надёжность и выживание
Fiat не любил ямы, мороз, плохой бензин.
ВАЗ мог ехать в -30, по колее, с перегрузом и "на авось”. Его чинили в поле, подручными средствами. Он создан не для шоссе, а для жизни.
Вывод: в условиях СССР Fiat бы сдался, ВАЗ — жил.
Комфорт и стиль
Fiat — мягкий салон, лёгкий руль, тихая езда.
ВАЗ — попроще: ткань, пластик, больше шума, но с советским духом.
Вывод: итальянец — для души, ВАЗ — для дела.
Долговечность и судьба
Fiat 124 ушёл со сцены быстро, хотя успел разойтись по миру.
ВАЗ-2101 стал родоначальником целой эпохи — от "копейки” до "семёрки”, платформа жила десятилетиями, до сих пор на ходу.
Вывод: Fiat дал старт, ВАЗ — превзошёл учителя.
Fiat 124 был как утончённый учитель. ВАЗ-2101 — как ученик, который превзошёл мастера, потому что его закалили пыль, холод, бездорожье и гаражные мужики с пассатижами.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.