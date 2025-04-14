Разлили бензин на крыло — и подумали, что ничего страшного: это может обернуться бедой

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Заправка - дело привычное. Большинство водителей делают всё аккуратно, не отвлекаясь. Но даже один неосторожный момент может привести к последствиям, о которых мало кто задумывается. Речь идёт о банальном — случайно пролитом бензине на кузов машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Иногда это происходит из-за водителя, иногда - из-за спешки заправщика. Остатки топлива вытекают на лючок бензобака или стекают по заднему крылу. Если это не убрать сразу, последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем просто грязное пятно.

Самое очевидное — риск возгорания. Пролитый бензин может вспыхнуть от искры, даже если прошло уже какое-то время. Сигарета, статическое электричество, искра от рядом стоящей машины — и вот уже беда.

Но есть и менее заметная, но не менее опасная проблема - воздействие бензина на лакокрасочное покрытие. Бензин — агрессивный растворитель. Он легко разъедает лак, и если не смыть его вовремя, поверхность тускнеет, покрывается пятнами и даже начинает ржаветь. Особенно уязвимы уже повреждённые участки, где бензобак часто промахивается при заправке. Там краска уже ослаблена, и коррозия появляется очень быстро.

Если топливо попадает на крыло, со временем можно заметить изменение цвета — лак выгорает, и участок начинает отличаться от остального кузова.

Что делать? Всё просто: если пролил бензин — тут же вытри насухо. Лучше — промой водой с автошампунем. Если заправщик виноват — не стесняйся потребовать устранения последствий. Это его зона ответственности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

