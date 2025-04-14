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Вариатор перегревается, даже если всё кажется в порядке: как не угробить трансмиссию

1:41
Авто

Вариаторы становятся всё популярнее — их ставят на кроссоверы, седаны, даже на некоторые бюджетные модели. Но вместе с комфортом и плавностью хода приходит и одна большая уязвимость — перегрев. Этот тип трансмиссии чувствителен к температуре, и если не следить за его состоянием, ремонт обойдётся в копеечку.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Всё дело в рабочей жидкости. Уже при 80 градусах она теряет свойства, а ближе к 115 — и вовсе перестаёт защищать детали от износа. Появляется стружка, страдают трущиеся элементы, и в какой-то момент на приборке загорается лампочка перегрева — вариатор уходит в аварийный режим.

Перегреть вариатор можно проще, чем кажется. На трассе — это постоянные высокие обороты. В городе — пробуксовки на старте, активные обгоны и даже мелкие "скачки" на бордюр. Всё это перегружает трансмиссию и ускоряет её износ.

Часть вины лежит и на производителях. Во многих машинах экономят и не ставят полноценный радиатор — ограничиваются теплообменником на корпусе, которого явно недостаточно. Именно поэтому опытные водители первым делом ставят дополнительный радиатор охлаждения. Это простое решение реально спасает вариатор, особенно если ездишь по грязным дорогам или забываешь регулярно обслуживать теплообменник.

Дополнительный радиатор не только охлаждает лучше, но и компенсирует падение эффективности штатной системы со временем. Это — не тюнинг, а необходимость для тех, кто не хочет однажды остаться с машиной, которая не едет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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