Пятно контакта решает всё: как давление влияет на поведение машины в экстренной ситуации

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Большинство водителей вспоминает о давлении в шинах только при переобувке на зиму или лето. А зря — ведь даже незначительный разнобой в показателях может превратить вашу машину в непредсказуемую.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Разное давление в шинах - это не редкость. Температура упала — воздух в шинах сжался, потеплело — снова изменилось. Плюс лёгкие проколы, старые ниппели, забытая регулярная проверка — всё это приводит к тому, что колесо теряет давление, а водитель об этом даже не догадывается. Особенно если речь идёт о задних колёсах — они загружены меньше и визуально выглядят нормально.

Проблема в том, что при разном давлении пятно контакта каждой шины с дорогой меняется. Одно колесо катится легко, другое — с сопротивлением. В результате машина начинает "гулять" по дороге, а рулю приходится компенсировать эту разницу. Это незаметно на городской скорости, но стоит резко тормозить или войти в поворот — и авто может повести.

Особенно опасен такой дисбаланс на скорости. Полуспущенное колесо при экстренном манёвре или торможении может не выдержать нагрузки, и тогда машину буквально бросит в сторону. Управляемость резко падает, а последствия могут быть тяжёлыми.

А ведь всё начинается с пустяка - непроконтролированного давления. Поэтому важно проверять шины хотя бы раз в две недели, а не только в шиномонтаже. Иначе повышенный расход топлива и износ покрышек покажутся мелочами по сравнению с потерей контроля за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

