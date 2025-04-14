Ошибки на месте ДТП, которые обнуляют страховую выплату — и совершают их даже опытные

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Даже небольшое ДТП может выбить водителя из колеи. В разгар эмоций легко совершить действия, которые потом обернутся потерянными деньгами. А ведь от правильного оформления аварии зависит, получишь ли ты страховую выплату или останешься с разбитой машиной и нулём на счёте.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Первая и, пожалуй, самая частая ошибка - ссора с другим участником. Разборки, крики, а иногда и драки только усугубляют ситуацию. Вместо того чтобы реагировать на провокации, сосредоточься на главном: оформи документы грамотно и спокойно.

Подписывая бумаги, проверяй каждую строчку. Неверная фамилия, пропущенная буква или неполный адрес — и страховая может отказать в выплате. То же касается и показаний свидетелей. Их слова могут сыграть решающую роль, поэтому убедись, что они записаны корректно.

Оформляя европротокол, не забудь: документ должны заполнять оба водителя. И не просто наспех, а вдумчиво, вписывая все повреждения, обстоятельства, детали. Пропустишь что-то важное — потом доказывай, что это было на месте.

Фотографии и видео — твой лучший друг. Снимай всё: номера машин, повреждения, общий план, дорожные знаки, разметку. Причём с разных ракурсов и в хорошем качестве. Это поможет восстановить картину аварии, если дело дойдёт до разбирательства.

Схема происшествия тоже важна. Рисуй её не только в бланке, но и отдельно — на листе А4. Отметь всё: дороги, тротуары, направление движения, тормозной путь. Используй обычную шариковую ручку, без исправлений и зачеркиваний — иначе могут придраться.

А если решите разойтись "по-хорошему", без оформления, помни: нужна расписка, подписанная обеими сторонами. Иначе через неделю бывший "друг по ДТП" может подать заявление и обвинить тебя в том, что ты скрылся с места аварии. Это не редкость, и суд, скорее всего, встанет на его сторону.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

