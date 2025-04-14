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Современные турбомоторы удивляют: привычка, которая теперь только мешает

1:35
Авто

Когда-то было правилом хорошего тона — припарковался, но не глуши турбированный мотор сразу. Пусть поработает пару минут на холостых, остынет. Кто-то ставил турботаймер, кто-то просто ждал. Сегодня такие советы звучат всё реже — и не просто так.

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
двигатель

Раньше турбины действительно сильно перегревались: при активной езде температура могла доходить до 900 градусов. А охлаждались они в основном за счёт моторного масла. После выключения двигателя подача масла прекращалась, и если турбина не успела остыть, масло начинало "гореть". Остатки от этого превращались в твёрдые частицы, которые потом повреждали турбокомпрессор. Отсюда и необходимость — подождать немного после поездки.

Чтобы избежать этой проблемы, и придумали турботаймер. Он давал двигателю поработать после остановки, чтобы остудить турбину. Но даже с таймером не все соблюдали это правило, и поломки были частым поводом для споров с дилерами.

Сегодня всё по-другому. Современные турбированные двигатели оснащены продвинутыми системами смазки. Во многих случаях насос работает даже после остановки двигателя, прокачивая масло автономно. Эффективность охлаждения выросла, а риск коксования — наоборот, ушёл в прошлое.

Поэтому больше нет нужды стоять и ждать перед тем, как заглушить мотор. Если машина не выпущена десять лет назад — просто выключай и иди по делам. Технологии сделали всё за тебя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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