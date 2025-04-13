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Если номер почти стёрся — не спешите за новым: есть способ проще и дешевле

1:34
Авто

Номерной знак на автомобиле — вещь уязвимая. Он страдает от камней, мойки и времени. Но если цифры потускнели или стерлись, это ещё не повод сразу бежать за новой табличкой. Есть простые и вполне законные способы вернуть номеру читаемость.

Красивые номера
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красивые номера

Первый трюк — просто поменять местами передний и задний номера. Задний чаще всего остаётся в лучшем состоянии, а сотрудники ДПС, как правило, обращают внимание именно на переднюю часть машины. Быстро, бесплатно и без лишних объяснений.

Если же оба номера изрядно потрёпаны, можно освежить их вручную. Закон не запрещает подкрашивать знаки — главное, не искажать их внешний вид. Но здесь есть важная деталь: номер по-прежнему должен соответствовать ГОСТу. А значит, никакой самодеятельности с белой краской — она не отражает свет как положено, и в темноте такие знаки могут быть нечитаемыми.

Самый безопасный вариант — использовать водостойкий чёрный маркер с широким наконечником. Им можно аккуратно обновить стертые цифры, не нарушая общую форму и цвет. Главное — не увлекаться и не рисовать "от себя".

Если повреждение серьёзное, например, деформирована сама табличка, лучше заказать новый номер в лицензированной компании. Это займёт время, но избавит от риска получить штраф — до 5000 рублей или даже лишиться прав на несколько месяцев, если номер сочтут поддельным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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