Дешёвые запчасти для подвески обходятся втрое дороже: правда, которую скрывают упаковки

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1:44
Авто

Когда в стране затяжной кризис, люди начинают экономить буквально на всём - и обслуживание автомобиля тут не исключение. Но есть детали, на которых экономить опасно. Одна из них — амортизаторы.

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Амортизатор - это не просто часть подвески. Он напрямую влияет на управляемость машины и даже на длину тормозного пути, особенно если в авто стоит ABS. И когда они начинают выходить из строя, это чувствуется: машину начинает раскачивать после каждой ямы, приходится постоянно подруливать, и поездка превращается в борьбу с дорогой.

Проблема в том, что амортизаторы изнашиваются медленно, и водитель привыкает к новым ощущениям, даже не замечая, как ухудшается безопасность. Потому так важно регулярно проверять подвеску — хотя бы каждые 20 тысяч километров. Если эффективность амортизаторов опустилась до 50-60%, это уже прямой сигнал к замене.

Причём дело не только в самих амортизаторах. Изношенные пружины или сайлентблоки могут ускорить их износ почти в три раза. Поэтому смотреть нужно на подвеску в целом, а не точечно.

Многие при замене идут по пути экономии и ставят дешёвые аналоги, чаще всего китайские. Да, они стоят меньше, но служат недолго. Хороший японский амортизатор проедет лет пять, а китайский за это же время придётся менять раза три. В итоге выходит дороже — и точно нервнее.

Так что проверяй подвеску вовремя, не откладывай замену и помни: с амортизаторами шутки плохи, особенно если хочешь, чтобы машина вела себя на дороге предсказуемо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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