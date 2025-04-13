Автомобиль может терять сцепление, даже если всё остальное в порядке — причина в колёсах

Многие водители даже не задумываются о давлении в шинах, полностью полагаясь на шиномонтаж или автосервис. А ведь именно от этого показателя напрямую зависит безопасность на дороге. И, как ни странно, идеальное давление — это не всегда просто цифра из инструкции, а ещё и умение подстроиться под дорогу и погоду.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Для большинства легковых автомобилей нормой считается давление до 2,2 атмосферы. Если качать выше - шины становятся жёсткими, руль реагирует острее, машина будто цепче держит дорогу. Звучит неплохо, но есть нюанс: подвеска получает сильный удар при каждой яме, и детали начинают быстрее изнашиваться.

Недокачанные шины, наоборот, делают ход мягче и лучше "глотают" неровности. Да и сцепление с дорогой в таких условиях выше. Но есть и минусы - управляемость ухудшается, а сами покрышки изнашиваются быстрее. Поэтому важно соблюдать баланс, особенно при смене покрытия: на асфальте — держим рекомендованные значения, а вот на грунтовке можно смело опускаться до 1,8 атмосферы.

Температура тоже играет роль. Зимой давление падает, летом — растёт. Поэтому проверять его нужно регулярно, желательно каждую неделю. Иметь с собой насос — не роскошь, а элементарная забота о своей безопасности.

Ещё один важный момент - равномерность. Если давление в левых и правых колёсах разное, управляемость становится непредсказуемой. Машину может повести в сторону, подвеска будет работать вразнобой, а это уже повод для серьёзных последствий на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

