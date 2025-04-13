Покупка с пробегом без ошибок: вопросы, которые меняют всё ещё до осмотра

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Подержанные автомобили всё ещё остаются популярным выбором для многих россиян. Но нередко сделка превращается в лотерею: кто-то полагается на удачу, кто-то — на свои знания. Однако есть способ сэкономить деньги и нервы - нужно просто задавать продавцу правильные вопросы.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Первым делом убедись, что перед тобой — настоящий владелец машины. Это можно проверить по документам. После этого переходи к вопросам о пробеге и истории эксплуатации. Если продавец честен, он легко расскажет, где и как машина использовалась, сколько прошла, что с ней делали и почему продают.

Важно не бояться уточнять детали. Продавцы часто приукрашивают реальное состояние автомобиля. Поэтому перед осмотром стоит изучить особенности конкретной модели — это поможет распознать слабые места и не попасть впросак.

Обязательно выясни, как обслуживали авто. Когда было последнее ТО? Что меняли? Какие работы проводили? Не верь словам — проси чеки и документы. Это покажет, насколько добросовестно владелец следил за машиной.

Идеальный вариант - предложить съездить в сервис на диагностику. Да, это затратно. Но если продавец не возражает — скорее всего, скрывать ему нечего. Такая проверка может уберечь от крупных трат в будущем.

Ну и, конечно, без тест-драйва — никуда. Не ограничивайся кружком по двору. Садись за руль, прокатись по разным дорогам, прислушайся к каждому звуку. Только так можно по-настоящему понять, в каком состоянии находится машина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

