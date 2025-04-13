Закон разрешает игнорировать разметку в одном важном случае

На российских дорогах нередко встречается ситуация: разметка стёрта, и понять, что именно она обозначает, невозможно. Что делать в таких случаях — останавливаться на свой страх и риск или ехать, как подсказывает логика?
Как поясняют в ГАИ, всё зависит от конкретной ситуации. Если разметка плохо видна или полностью исчезла, главное — ориентироваться на дорожные знаки. В правилах дорожного движения это прямо прописано: при отсутствии чёткой разметки водитель обязан следовать указаниям знаков.
Здесь есть важный нюанс: в законе нет точного определения, что считать "недостаточно различимой" разметкой. Поэтому инспектор оценивает ситуацию на месте — и это может сыграть как в пользу водителя, так и против него.
Классический пример — запрет на остановку. Он может обозначаться знаком (3.27) или жёлтой линией вдоль бордюра. Если на участке дороги разметка частично стёрта, а знака нет, останавливайся спокойно: штрафа не будет. Главное, чтобы разметка действительно не соответствовала стандартам, установленным ГОСТом.
Это правило работает и в других ситуациях. Если разметка не читается — её можно игнорировать, но только в том случае, если дорожные знаки не запрещают те действия, которые ты совершаешь. Так что внимательно смотри не только под колёса, но и по сторонам.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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